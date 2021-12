Regarde, touche et écoute – Joyeux Noël !

Joyeux Noël ! est un livre sonore et à toucher, des éditions Larousse, paru en octobre 2021, pour les jeunes lecteurs, à partir d’un an. Un album interactif qui propose aux enfants de découvrir la magie de Noël, en touchant des matières et en observant des belles images.

Le début du livre

Dès la couverture, les enfants peuvent toucher la barbe du Père Noël et entendre son fabuleux « Ho ! Ho ! Ho ! ». Le Père Noël est présenté aux tout-petits, qui sont invités à lui caresser la barbe, pour l’entendre dire bonjour. Quatre éléments se réfèrent, plus ou moins au personnage sont présentés, avant de le retrouver dans une scène. Le Père Noël est assis dans son fauteuil, les lutins, autour de lui, travaillent pour préparer les jouets et les cadeaux. A la double page suivante, c’est le beau sapin qui est présenté. Un arbre plein d’épines, avec des boules de toutes les couleurs et une étoile dorée.

L’imagier sonore à toucher

A chaque double page, un nouvel élément ou personnage vient rappeler les références de Noël, pour les jeunes enfants. En effet, Noël c’est le Père Noël, le beau sapin décoré, le bonhomme de neige, le renne et les beaux cadeaux ! Ainsi de suite, les jeunes lecteurs vont pouvoir se familiariser avec l’esprit de fête, en découvrant des éléments. Le vocabulaire va être enrichi, avec des mots à apprendre, comme un imagier, à chaque page. Le livre est tactile, les enfants vont pouvoir toucher des textures différentes, qui vont actionner aussi un effet sonore. Des associations amusantes et interactives qui vont amuser les tout-petits. L’approche pluri-sensorielle est intéressante, fabuleuse, car une action en entraine une autre… Le dessin est plaisant, doux, rond, et joliment coloré, rappelant toute la magie de Noël.

Joyeux Noël ! est un imagier illustré sonore et à toucher, des éditions Larousse, présentant la magie de Noël aux tout-petits. Un livre adorable, à toucher et à écouter, pour découvrir l’univers féérique de cette fête, et éveiller les sens des enfants, par le toucher, la vue et l’écoute.