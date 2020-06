Femmes Chamanes d’Audrey Fella aux Ed. Mama Editions

Paru dans leur Collection Chamanisme, la maison Mama Editions présente un livre rare : F emmes chamanes R encontres initiatiques d’Audrey Fella, une immersion éclairante au cœur du hamanisme f éminin et occidental d’aujourd hui.

L’argument de l’ouvrage :

Journaliste et autrice de nombreux ouvrages sur les femmes et le sacré, Audrey Fella a souhaité explorer le chamanisme au féminin, afin de découvrir ses spécificités. Plongée dans une aventure intime et personnelle, elle a rencontré six femmes occidentales remarquables, vivant en France et aux États-Unis, auprès desquelles elle a mené l’enquête.Un voyage chamanique, un stage de chant sacré, un atelier de peinture de sable, une diète de rose et d’autres rituels — toujours en France — l’ont ainsi conduite sur un chemin de transformation, au terme duquel, elle a le sentiment d’accoucher d’elle-même. Et d’entrevoir une nouvelle manière d’être, qui invite chacun à naître à soi, pour se relier plus harmonieusement aux autres, au Féminin sacré — qu’on soit homme ou femme — et à la Terre mère.

Psychothérapeutes, artistes et enseignantes, Maud Séjournant, Claire Barré, Lorenza Garcia, Myriam Beaugendre, Brigitte Pietrzak et Sandra Ingerman ont été initiées par des chamanes de diverses traditions, amérindienne, amazonienne et mongole, et par les esprits de la nature ; elles ont acquis une connaissance vivante, pour soigner et guider les autres. Au fil des rencontres, elles nous offrent ici leur enseignement et leur sagesse.

Quelques mots sur l’autrice :

Audrey Fella est historienne, essayiste et journaliste française.Ses recherches portent sur la femme et le sacré, la mystique chrétienne et laïque. Elle s’intéresse également aux diverses expressions vivantes de la spiritualité contemporaine incarnée par les femmes (Les Femmes mystiques. Histoire et dictionnaire, chez Robert Laffont, Femmes en quête d’absolu, chez Albin Michel), et à la manière dont la religion et la spiritualité peuvent participer à la quête de sens de ses contemporains. Femmes chamanes est son septième ouvrage.

Mon avis de lectrice :

Femmes Chamanes d’Audrey Fella est un ouvrage passionnant, explorant les facettes du féminin sacré. J’ai lu chaque ligne avec avidité, en me plongeant dans cet univers riche fait de bienveillance et d’enseignements.

Chaque intervenante présente son parcours et sa spécificité, mais au final, elles se rejoignent toutes dans les intentions qu’elles projettent vers un monde meilleur. Leur compréhension des problématiques modernes passe par une recherche de solutions puisées dans la transmission et la richesse de la tradition.

Audrey Fella explore un monde fait d’une infinité de possibilités et rend compte de ses trouvailles avec beaucoup de sincérité. Ce fut un véritable plaisir que de recevoir ces enseignements précieux tout au long de cet ouvrage rare et indispensable.