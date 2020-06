Les Estivales du Verbe Fou à Avignon : demandez le programme

Pas de Festival d’Avignon cette année à cause du virus, mais qu’à cela ne tienne, le Théâtre du Verbe fou à Avignon vous a concocté son propre Festival estival du 15 au 31 Juillet 2020. Voici le programme :

Du 15 au 20 juillet 2020 à 14H45 : Loup cherche beurre désespérément (0H50) *** Création festival d’Avignon 2020 ***

Théâtre et dessin en direct- Auteures de ce conte revisité, sous forme de ” Livre-Jeu “, deux artistes délivrent de célèbres personnages d’un livre, et nous propulsent dans un monde imaginaire où trônent l’amour et la fantaisie. L’une créant sous nos yeux une ville forestière au bord de mer, et l’autre prêtant sa voix aux habitants.

Le rideau de ce théâtre se lève sous nos yeux pour laisser place aux plus célèbres héros de la mythologie des contes, dont certains sont encore coincés dans les miroirs : Loup, chaperon, sirène, prince, licorne, mais aussi image du pays des nuages, poissons volants et bien d’autres, habitués à répéter leur histoire.

Dans ce nouveau monde le pouvoir de la parole se libère, celle-ci influant bénéfiquement le cours de leur histoire. https://www.ciefantasio.com/

Du 15 au 19 juillet 2020 à 11H00 : Les Audacieux : Colette/Debussy – (1h00)

Mathilde Maumont, comédienne, et Jean Philippe Guillo, pianiste, proposent un florilège des oeuvres de ces deux artistes qui ont bousculé les codes de la composition et de l’écriture. A l’avant garde littéraire et musicale de la Belle Epoque, ils sont maintenant devenus des classiques.

Une invitation à déguster, dans un salon empreint de liberté, l’entrelacement de la musique et des mots. http://www.compagnie-imagine.org

Du 21 au 26 juillet 2020 à 11H00 : Le corps de mon père- Michel Onfray – (1h10)

Le corps de mon père est un extrait du Journal hédoniste du tome 1, « le désir d’être un volcan », paru en 1996. Dans ce texte autobiographique, l’auteur Michel Onfray évoque avec pudeur et lyrisme son enfance auprès de son père, un ouvrier agricole taciturne et très courageux. Il parle de l’amour infini, bien que rarement exprimé, qui les liait.

Une ode magnifique à la figure paternelle et une bouleversante déclaration d’amour filial. www.saint-omer-b.com www.rhizomes-compagnie.com

Du 28 au 31 juillet 2020 à 14H45 : Le Petit Avare – Molière (1h15) *** Création Festival d’Avignon 2020 ***

Cette pièce intègre chant, danse, marionnettes et masques dans le respect du texte de l’auteur.

Harpagon, riche vieillard, fait subir à toute sa maisonnée sa passion aveugle et tyrannique pour l’argent. Son avarice fait obstacle aux projets amoureux de ses enfants, le pousse à soupçonner ses proches et donne envie à ses serviteurs de le tromper. Quand il apprend que son fils est son rival auprès de la belle Mariane et qu’une cassette pleine d’or lui a été dérobée, sa fureur est à son comble et frappe de stupeur tout son entourage…

Cette version de l Avare fait partie d’une série destinée à faire connaître les pièces de Molière au plus grand nombre en présentant une version courte à 2 comédiens alliant masques, marionnettes danses chants, dans le plus grand respect du texte de l’auteur. http://www.lastradaetcompagnies.com

Du 17 au 31 juillet 2020 – les jours impairs à 19H00 : Requiem pour un louis d’or (1h20) *** Création Festival d’Avignon 2020 ***

4 auteurs, un même thème : l’Argent !! Spectacle articulé autour de 4 nouvelles du 19ème. Parmi les grands thèmes qui ont inspiré de nombreux écrivains, il en est un qui déchaîne toutes les passions et révèle l’âme humaine dans son étonnante et terrible complexité : l’Argent !

Requiem pour un louis d’or met en scène, dans le respect du texte, quatre nouvelles de grands auteurs de la fin du XIX ème siècle. Après l’ironie jubilatoire et légère d’ une petite femme bien moderne d’Alphonse Allais et le faux romantisme mordant de Virginie et Paul de Gustave de Villiers de l’Isle-Adam, vient l’intense moment de mystère et d’émotion, avec La hache d’Or de Gaston Leroux.

Enfin le spectacle s’achève sur une peinture franchement comique du monde paysan dans Une vente de Guy de Maupassant. Dans un décor évolutif, la mise en scène rythmée et musicale est au service de ces textes aux couleurs différentes, mais qui tous dépeignent, au travers de situations parfois cocasses, la cruauté qu’engendre la soif ou le manque d’argent, nerf intemporel de la guerre ! http://www.laventurine.net

Du 15 au 20 juillet 2020 à 21H00 : Amor sulfurosa – Lionel Damei (1h00) *** Création Festival d’Avignon 2020 ***

Lionel Damei et Alain Kingler se penchent sur l’amour et ses variations, en chansons à peine voilées voire plus explicites, le tout ponctué de fragments littéraires bien sentis. Ils peuvent s”identifier parfois, quel que soit ” le genre “, avec une aisance troublante, à certains types d’individus plus ou moins fréquentables que la morale réprime et envie forcément.

Ce récital corrosif et malicieux propose à travers la fréquentation des noirs poisons de l’art, de renouer avec l’esprit de ce que fut le XVIIIème siècle, le plus intelligent de tous les siècles. Cette polyphonie de correspondances c roisées, entre chanson et littérature, esquisse une sorte de nouvelle éducation sentimentale (petites annonces, hymnes à la fécondité, marches nuptiales, lettres de rupturesà et sensuelle (thanatos, sexe, identité de genre, étrangeté)… en toute innocence et circonstances. Compagnie Chansons de Gestes

Du 21 au 26 juillet 2020 à 14H45 : Petit chaperon rouge – (0h50)

C’est le jour anniversaire de la grand-mère. Elle a 100 ans ! C’est la fête, elle prépare un gâteau d’anniversaire, et surtout elle attend sa petite-fille….

Notre histoire parle de la transmission de l’histoire, de la confiance que la grand-mère va donner à sa petite fille en l’aidant à identifier le loup et à le combattre, à ne pas avoir peur.

C’est une histoire de relai entre les générations, c’est aussi une histoire sur le temps qui passe, sur la filiation, sur l’importance de raconter des histoires pour donner des clés pour la vie. Au fil du spectacle, d’autres contes des frères Grimm sont racontés par la grand-mère, comme une veillée d’autrefois. www.theatreducorbeaublanc.com

Du 21 au 26 juillet 2020 à 21H00 : Une Reine en Exil -Chabrier J. P. (1h00)

La Reine en Exil nous entraîne dans une vie rêvée de Pina Bausch. La chorégraphe a toujours travaillé sur l’humain. La ” Reine en Exil “, elle, joue sur l’absence où la parole et le mouvement sont fantomatiques, transparents, éphémères. On est donc Philippine Bausch, et on ne l’est pas. Il n’y a rien là qui soit autobiographique, et, à la vérité, rien non plus qui ne le soit pas. Pina Bausch est morte soudainement, le 30 juin 2009, d’un cancer généralisé dont elle ignorait être atteinte.

Elle part en pleine lumière, en pleines répétitions. Une ” Reine en Exil ” est dans l’instant de ce brutal départ,et, au-delà dans son irréparable vide. Pina Bausch touche, trouble, émeut. www.theatreducorbeaublanc.com

Le Verbe Fou : 95 Rue des Infirmières 84000 Avignon