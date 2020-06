Sindbad la naissance d’un héros par le Théâtre du Kalam

Sindbad la naissance d’un héros est une création du Théâtre du Kalam basée sur les contes et légendes des Mille et une nuits. A noter une très belle initiative du Théâtre du Kalam qui va organiser dès ce mois-ci et en Juin 2020 des représentations sponsorisées et adaptées en bas des immeubles en région parisienne et à Paris.

Le pitch du spectacle :

Hindbad le calligraphe est à court d’inspiration et n’arrive pas à écrire les Mille et une nuits… Alors il se résigne, mais Shéhérazade ne l’entend pas de cette oreille ; si elle n’a pas d’histoire à raconter à son tyran de mari, elle aura, à la nuit tombée, la tête coupée.

Avec l’aide de Sindbad elle prêtera main forte à Hindbad. Grâce à ce trio, se dessinera peu à peu la grande fresque des Mille et une nuits.

SINDBAD LA NAISSANCE D’UN HEROS rassemble en une expérience unique le jeu théâtral et la peinture qui mènera nos 3 héros à affronter en une seule nuit une baleine gigantesque, un cyclope sanguinaire et le légendaire « Rok », l’oiseau capable de soulever un éléphant.

Un spectacle familial, tout en couleurs.

Quelques mots sur la compagnie :

Théâtre du Kalam, animé par Farid ZERZOUR, rassemble une équipe artistique qui s’inscrit dans la démarche et l’esprit des dramaturges tels que Dario Fo, Jean Genet, Bertolt Brecht, Kateb Yacine…

Un théâtre qui n’a pas la langue dans sa poche et qui place l’homme et ses interrogations au centre de son travail théâtral.

Depuis 2007, il s’attache à développer un répertoire qui s’inscrit dans le questionnement des enjeux sociétaux et des grandes mutations de notre temps à travers des créations à la fois ludiques et poétiques. Un théâtre haut en couleurs, avec une liberté de ton pour exprimer ses émotions, ses aspirations, ses joies, ses douleurs et ses bonheurs partagés.

Un théâtre populaire qui utilise la langue dans ses plus belles déclinaisons et dans sa forme la plus urbaine.

Théâtre du Kalam, c’est aussi l’éducation artistique des publics par le biais d’ateliers de théâtre dans les écoles, les MJC, les centres sociaux…

Théâtre du Kalam conjugue à sa manière les arts de la scène, l’art dramatique, l’humour, la dérision…

Il propose un regard singulier sur notre société à travers des spectacles de divertissement qui nous interrogent sur notre époque, à partir de bons mots et de fous rires partagés avec le public.

Les prochaines dates :

Samedi 20 juin à Stains (93)

Vendredi 26 juin à Colombes (92)

Samedi 27 juin à Aubervilliers (93)

Théo-théâtre d’Avignon : 23, 24, 25, 30, 31 juillet et 1er août