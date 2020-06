Un livre, toi et moi – Un récit touchant aux Éditions Gallimard Jeunesse

« Un livre, toi et moi » est le récit touchant d’un papa et son fils qui cherchent désespérément l’endroit idéal pour une histoire à raconter. La narration de Minh Lê et les illustrations de Gus Gordon se complètent à merveille. Ils participent à la création d’un livre touchant, à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse.

Il y a des livres qui nous parlent dès la première lecture. Et je dois dire que « Un livre, toi et moi » en fait largement partie. J’ai été happé par la beauté des illustrations qui, ponctuées par une narration efficace sont idéales pour la compréhension des petits à partir de 2 ans.

“Un livre, toi et moi” : Une histoire touchante et poétique

Le livre en lui-même est superbe. D’un format assez généreux (23*23cm) il possède une couverture rigide absolument magnifique. De couleur bleue, on retrouve les deux héros côte à côte, alors que papa raconte une histoire à son petit. Ils sont assis sur le titre et donnent la sensation d’être en apesanteur dans le ciel. Une couverture très poétique, comme le contenu du livre d’ailleurs.

La première double page est joliment illustrée, toujours dans les couleurs pastel. Elle décrit le plan de la ville. Soit les lieux qu’ils vont visiter jusqu’à trouver l’endroit idéal pour se poser et raconter une histoire. La narration semble écrite à la main, au crayon à papier plus précisément. Et chaque page qui se tourne est véritable plaisir pour les yeux.

Les dessins sont superbes. Et drôles également ! Ils se retrouvent parfois dans des situations insolites : de vrais cascadeurs ! Il faut dire que lire une histoire sur un vélo, dans un train bondé, sur un toboggan, dans un arbre ou dans un musée n’est pas franchement l’idéal. C’est finalement au milieu de la nature qu’ils se retrouveront pour lire cette histoire qui les réunira dans un moment de tendre complicité.

Le jeune lecteur va apprendre qu’il n’y a pas d’endroit idéal pour passer un bon moment avec ses parents. Peu importe, tant qu’ils sont ensemble. Car si les adultes sont exigeants envers eux-mêmes, les enfants eux profitent de chaque instant de bonheurs simples, sans arrière-pensée.

« Un livre, toi et moi » fait partie des livres à lire encore et encore avant le coucher. Mais aussi lors d’une promenade ou encore au bord de la mer. Finalement, peu importe, tant que l’on est en famille.