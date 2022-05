Le Trésor des histoires – Un recueil d’histoires à partir de 3 ans

« Le Trésor des histoires » est un album à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il rejoint la collection « L’heure des histoires » qui regorge de pépites. Ici, il est justement question de découvrir 9 histoires adorables qui vont beaucoup plaire aux enfants à partir de 3 ans.

« L’heure des histoires » a sonné !

Si les enfants râlent pour aller se coucher, lorsqu’ils sont au chaud dans leur lit, ils aiment qu’on leur raconte plein d’histoires. « Le Trésor des Histoires » réunit justement plusieurs histoires courtes, faciles à comprendre et à interpréter, autour de héros plus attachants les uns que les autres. Et d’ailleurs, si vous suivez nos revues, vous allez très certainement en reconnaître quelques-uns, à commencer par l’âne Trotro, les acolytes Pip et Prune ou encore les fameux Pyjamasques. Soit, pas moins de 9 histoires classiques, parfois drôles, touchantes, intrigantes, rocambolesques, mais toujours amusantes !

“Le Trésor des histoires” est disponible ICI.

Le recueil d’histoires débute avec « Un livre toi et moi » qui fait partie de nos coups de cœur récents chez FranceNetInfos. Une histoire adorable entre un petit garçon et son papa qui cherchent le meilleur endroit pour pouvoir raconter une histoire. Rendez-vous sur notre article pour en savoir un peu plus sur l’ouvrage. Les enfants seront ravis de retrouver Trotro & Zaza dans de nouvelles aventures. Pip et Prune se rencontrent autour d’une jolie trottinette. Quant à Fergus, ce petit dragon sympathique, il fera la connaissance de sa petite sœur. Enfin, ils pourront suivre les aventures de Zébulon le dragon, profiter d’un soupçon de sorcellerie grâce aux Pyjamasques. Ils vont se régaler !

Les enfants vont adorer découvrir chaque soir une des histoires présentes dans « Le Trésor des histoires ». Il va faire la connaissance de héros en tout genre, s’attacher rapidement à certains et s’intéresser à leurs autres aventures disponibles aux Éditions Gallimard Jeunesse.