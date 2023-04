Parmi les prochaines parutions aux Éditions Gallimard Jeunesse, il y a le très attendu « Le trésor des histoires » pour les enfants à partir de 4 ans. Soit, une nouvelle qui risque bien de réjouir les enfants adeptes des livres de la série « L’heure des histoires ».

Un collectif d’auteurs revient avec « Le trésor des histoires » consacré aux jeunes lecteurs à partir de 4 ans. Et il y a fort à parier que le livre va rencontrer un franc succès étant donné l’engouement des deux précédents ouvrages destinés aux enfants de 3 et 2 ans. Cette nouvelle version a été quelque peu repensée avec une nouvelle couverture, une maquette renouvelée et bien sûr un contenu adapté aux enfants à partir de 4 ans.

Cela ne change rien au plaisir que vont ressentir les enfants en découvrant les 7 histoires qui s’y cachent : « Moi aussi ! », « Les pyjamasques et le cadeau de Sorceline », « La petite maison de bois », « Les bonnes manières pour les petits dragons à l’école », « La sorcière dans les airs », « J’aime mes cauchemars » et « Margot l’escargot ». Ils vont donc découvrir des livres déjà publiés ainsi qu’une petite nouveauté, « Les bonnes manières pour les petits dragons à l’école », une pépite !

À la découverte de plusieurs auteurs

Grâce à ces histoires, les enfants vont découvrir plusieurs thématiques, univers et bien sûr de nombreux auteurs et illustrateurs. Le choix des histoires est judicieux, elles plairont à un plus grand nombre. C’est typiquement le genre de livre à poser sur leur table de chevet. Au programme une histoire tous les soirs de la semaine. Et pour ceux qui préfèrent regarder les illustrations, ils vont en prendre plein les yeux !

« Le trésor des histoires 4 ans » va devenir le compagnon idéal des plus grands. D’ailleurs, si vous êtes curieux de découvrir notre avis sur certaines de ces histoires, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site officiel. Vous pourrez notamment découvrir notre avis plus qu’élogieux sur « La sorcière dans les airs ». Bonne lecture !