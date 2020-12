La sorcière dans les airs – Un album aux Éditions Gallimard Jeunesse

« La sorcière dans les airs » est un album à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Illustré par Axel Scheffler et raconté par Julia Donaldson, il retrace les péripéties d’une sorcière qui, haut perchée sur son balai magique, risque bien de faire des rencontres impromptues.

Les aventures d’une sorcière au grand cœur

Nous avons pu faire la connaissance d’une sorcière souriante et pleine de bonnes attentions, qui aime se balader sur son balai, accompagnée de son petit chat. Jusqu’à ce qu’une bourrasque de vent en décide autrement et fasse virevolter son chapeau pointu dans la nature. Ils décident donc de faire une halte pour aller à sa recherche. Ils finissent par rencontrer un chien adorable, qu’ils décident d’embarquer avec eux pour continuer leur balade dans les airs. C’est alors qu’un orage retenti jusqu’à malmener le balai et arracher le nœud jaune des cheveux de la sorcière. Ils décident de s’arrêter à nouveau pour le chercher et ils font une nouvelle rencontre, celle d’un adorable oiseau vert. Et hop, c’est parti pour un tour à 4 sur le balai volant. S’en suivent d’autres aventures de ce genre, leur faisant faire de belles rencontres jusqu’à ce que… le balai casse !

Mais, alors : Comment vont-ils s’en sortir ?

Notre avis sur « La sorcière dans les airs »

Nous avons beaucoup apprécié l’univers du livre. Les illustrations s’adaptent parfaitement à l’histoire. Les personnages sont attachants, à commencer par cette sorcière qui est ravie de faire la connaissance de nouveaux compagnons de route. Les animaux qu’elle rencontre sont adorables également. La narration est rythmée par les rimes qui nous donnent l’impression de lire une poésie. L’écriture est recherchée, on sent l’implication du narrateur qui a eu envie d’offrir un récit de sorcières inédit. Et cela fonctionne à merveille, puisque nous nous sommes laissé porter du début jusqu’à la fin.

« La sorcière dans les airs » est un album où couleurs et mots se mélangent à merveille. Il suffit de lire une page pour avoir envie de suivre les aventures de cette sorcière rousse à la longue tresse. Il va beaucoup plaire aux enfants à partir de 4 ans en recherche d’aventures et de magie.