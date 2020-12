La Belle et la Bête – Glénat jeunesse

La Belle et la Bête est un nouvel album jeunesse, des éditions Glénat, paru en novembre 2020. Un livre-cd de Marlène Jobert, Eva Green et Eric Puybaret, qui revisite un conte classique, une histoire incontournable, interprétée à deux voix.

Au milieu de la forêt, il y a un vieux château en ruine. Deux statues de jeunes filles trônent à l’entrée d’une allée. Il paraît, qu’il y a très longtemps, ces demoiselles ont réellement existé. Elles auraient été changées en statue de pierre, par magie. En effet, il était une fois un brave paysan qui vivait avec ses trois filles. Toutes les trois étaient jolies, mais la plus jeune de ces demoiselles était celle que tout le monde préférait. En plus de sa beauté et de son charme, elle était aussi généreuse, affectueuse, courageuse et toujours de bonne humeur. Elle travaillait pour aider son père, elle aimait lire, s’instruire et jouer de la harpe. La jeune demoiselle s’appelait Belle.

Le récit revisité est très plaisant à découvrir. On y retrouve la jeune, magnifique et tendre jeune héroïne, au cœur généreux, qui va prendre la place de son père, pour aller auprès d’un monstre, dans un château. Ainsi, le récit connaît quelques fluctuations, mais reste à peu près le même, présentant un conte classique, connu de tous. Le livre-cd est donc également à écouter, présentant l’histoire avec deux voix, et un fond musical. Le récit en devient captivant, saisissant et beau. La magie et la bonté du cœur, sont toujours à retrouver dans cette histoire incontournable, que l’on aime à retrouver, même revisitée. Une petite morale, pour les jeunes lecteurs, sur la bonté, la générosité, la confiance et l’amour, pour rappeler des valeurs essentielles, afin de bien vivre ensemble. Le dessin est moderne, rond et tendre, il est doucement coloré et expressif.

La Belle et la Bête est un bel album des éditions Glénat, un livre-cd qui propose de lire, mais aussi d’écouter l’histoire de ce conte incontournable et revisité, au graphisme moderne et doux. Un album à offrir à Noël, qui plaira aux enfants, qui se poseront un bon quart d’heure pour écouter la belle histoire.