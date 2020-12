Nobody – Saison 2 – Les loups

Les loups est le deuxième tome de la deuxième saison de Nobody, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Christian De Metter, parue en novembre 2020, qui présente une nouvelle intrigue, qui se déroule lors des « années de plomb » en Italie.

Il neige, dans la forêt tout est blanc, même dans la pénombre de la nuit. Des hommes, avec des lampes torches, suivent des traces de sang, ils semblent être à la recherche de quelqu’un. Un peu plus bas, dans un grand trou, se trouve un autre homme mal-en-point, il est embroché par une branche, d’un arbre tombé à terre. Il essaie vainement de parler et de dire qu’il est là. Mais personne ne l’entend… Quelques jours auparavant, le mardi 19 novembre 1974, Vittorio reçoit un coup de téléphone en pleine nuit. Il apprend que son frère fait une overdose. Il demande à ce que l’on appelle le docteur Lorenzi et affirme qu’il arrive. Un peu plus tard, il arrive chez une jeune femme qui explique que Santino va s’en sortir et que le docteur est déjà arrivé. Tout cela serait à cause du match du dimanche où Santoni n’a pas été bon, et donc a piqué une crise dans les vestiaires. Le président de la Roma étant présent, n’a pas aimé cela et a même menacé Santoni…

Le récit choral est haletant, très bien mené, avec l’arrivée d’un nouveau personnage, Vittorio, footballeur professionnel. Un homme à suivre, avec de nouveaux évènements et éléments, qui vont s’avérer être en rapport avec les faits précédents. Dans un premier temps on découvre donc Vittorio et son frère jumeau Santoni, avec un curieux destin, et un choix à faire pour Vittorio, afin de tenter de sauver la carrière de son frère. Les éléments se mettent en place, dans cette bande dessinée bien découpée. L’intrigue et les différents éléments se mettent en place, présentant un polar très bien ficelé, immersive, dense et haletant. Le récit est donc captivant, plein de suspenses, de surprises et de rebondissements. Le dessin est également travaillé, avec un trait fin, fluide et dynamique, des personnages expressifs et des jeux de lumière, d’ombres, mais aussi de cadrage.

Les loups est le deuxième tome de la deuxième saison de Nobody, des éditions Soleil, qui présente un polar toujours aussi bien mené, qui présente un nouveau personnage, qui va se retrouver mêlé à l’enlèvement de Gloria…