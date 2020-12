Qu’est-ce que la gestion des droits numériques (DRM) et comment fonctionne-t-elle?

La nécessité de capacités de streaming auprès des distributeurs de contenu vidéo est à un niveau record ! Les consommateurs et les développeurs s’empressent de trouver et de diffuser le meilleur contenu à leur disposition. Malheureusement, cette forte demande de contenu vidéo est souvent minée par un manque de sécurité autour du contenu original. En conséquence, les créateurs et les distributeurs se retrouvent en position de se protéger en adoptant les technologies DRM. Qu’est-ce que la DRM ? Et comment fonctionnent-ils ?

La gestion des droits numériques ?

La gestion des droits numériques (DRM) est une méthode de sécurisation du contenu numérique pour empêcher l’utilisation non autorisée et le piratage, et elle est devenue une exigence pour de nombreuses plates-formes de vidéo en continu, car davantage de contenu premium, est diffusé via l’Internet public.

Cette approche comprend l’utilisation de technologies qui limitent la copie et l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur et de logiciels propriétaires.

D’une certaine manière, la gestion des droits numériques permet aux éditeurs ou aux auteurs de contrôler ce que les utilisateurs payants peuvent faire de leurs œuvres. Pour les entreprises, la mise en œuvre de systèmes ou de processus de gestion des droits numériques peut aider à empêcher les utilisateurs d’accéder ou d’utiliser certains actifs, ce qui permet à l’organisation d’éviter les problèmes juridiques qui découlent d’une utilisation non autorisée. Aujourd’hui, la DRM joue un rôle croissant dans la sécurité des données.

Comment fonctionne le système de gestion des droits numériques ?

La technologie DRM garantit que le contenu vidéo est stocké et transmis sous une forme cryptée, de sorte que seuls les utilisateurs et appareils autorisés puissent le lire. Avant d’être diffusé, le contenu vidéo doit être chiffré et empaqueté, souvent en utilisant plusieurs schémas DRM pour une meilleure compatibilité des appareils. Lorsqu’un utilisateur tente de lire une vidéo, le lecteur vidéo demande une clé à un serveur de licences. Le serveur détermine si l’utilisateur et l’appareil sont autorisés, avant d’émettre une réponse de licence avec une clé de déchiffrement. Le lecteur peut ensuite déchiffrer et lire le contenu pour l’utilisateur.

les fichiers protégés peuvent être souvent sous la forme de fichier .3mu8

Voici une idée approximative du fonctionnement de la technologie DRM :

-Le contenu numérique est crypté, et ne peut être déverrouillé que par une clé de cryptage secrète

-La clé est fournie avec une licence numérique contenant des règles sur l’utilisation du contenu

-Lorsqu’un utilisateur demande à afficher du contenu (par exemple, clique sur une émission à regarder), le DRM vérifie la licence.

-S’il est satisfait, l’utilisateur reçoit un jeton de validation.

-Ce jeton indique à la clé de chiffrement qu’il est possible de déchiffrer le contenu.