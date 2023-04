Vallauris rend hommage à Picasso

Le 8 avril 1973 Pablo Picasso s’éteignait dans sa propriété de Mougins. La Côte d’Azur a beaucoup compté pour l’artiste. La ville de Vallauris va participer à la célébration du cinquantième anniversaire de sa mort : il y a vécu de 1947 à 1955 et y a créé de nombreuses céramiques.

Dans le cadre du projet « Célébration Picasso 1973-2023 », la ville de Vallauris Golfe-Juan va dédier sa saison à Picasso, célèbrant ainsi les liens à la fois artistiques et humains qui se sont tissés entre l’ancienne cité potière et le grand artiste. En effet, ce dernier avait choisi la ville azuréenne pour trouver le cadre propice à ses expérimentations et sa créativité.

Deux expositions consacrées à Picasso

Pour rendre hommage à Picasso, Vallauris va lui consacrer deux expositions.

Formes et Métamorphoses : la création céramique de Picasso au Musée Magnelli, musée de la céramique du 6 mai au 30 octobre 2023.

L’exposition propose d’appréhender les recherches formelles et plastiques de Picasso et la manière dont il se les approprie comme un moyen d’expression à part entière par la présentation d’un ensemble d’œuvres emblématiques, prêts privés et d’institutions publiques. Trois thématiques rythmeront le parcours d’exposition. La première sera celle des “Sources” : que ce soit au niveau des formes ou de l’iconographie, Picasso s’approprie le matériau céramique en se nourrissant de l’histoire de cet art ancestral et universel ; la seconde “Explorations” soulignera les possibilités de transformation de l’objet par le façonnage ou par le décor ; et enfin la dernière partie “Dialogue avec Suzanne Ramié” permettra de saisir comment le répertoire de Suzanne Ramié, avec l’aide du tourneur Jules Agard, va devenir un support essentiel aux expérimentations plastiques de Picasso.

Picasso et l’Orfèvrerie au Musée Magnelli, musée de la céramique 24 juin – 25 septembre 2023.

En 1956, une collaboration nait entre Pablo Picasso et François Hugo, arrière-petit-fils de l’écrivain, orfèvre ayant oeuvré avec de nombreux artistes (Cocteau, Derain, Arp, Ernst…). Elle dure jusqu’en 1961. Dans un premier temps, François Hugo transpose en or et en argent des plats en céramique. Puis, des créations spécifiques sont réalisées comme les compotiers. Outre les correspondances entre les empreintes originales en céramique et les plats en argent, l’approche de l’orfèvrerie par Pablo Picasso se rapproche de celle de la céramique dans la manière d’appréhender les spécificités du matériau et d’en exploiter les potentialités. L’exposition, réalisée avec le concours des ateliers Hugo, présente la série complète des plats en or et en argent, mis en correspondance avec les céramiques de Picasso, les compotiers ainsi que des bijoux. La présentation de documents d’archives et de photographies complète le propos.

Un week-end hommage à Picasso

Les 6 et 7 mai, la ville de Vallauris va commémorer Picasso au travers d’un week-end divertissant et populaire.

Voici le programme :

Samedi 6 mai :

-Inauguration de l’exposition Formes & métamorphoses : la création céramique de Picasso, avec la Philharmonique de Vallauris et l’Harmonie d’Antibes.

-Hommage des enfants de Vallauris Golfe-Juan au travers d’un spectacle de chants, danse, slam et poésie.

-Spectacle : ballet national de Séville “Flamenco d’Andalucia”.

Dimanche 7 mai :

-Déambulations artistiques et musicales et parade équestre à Golfe-Juan.

-Inauguration de la plage Picasso Picasso vient régulièrement en vacances sur la Côte d’Azur depuis les années 1920. À l’été 1946, il y retourne, avec sa nouvelle compagne, Françoise Gilot. Lors des étés suivants, après son installation sur la Côte d’Azur, la plage de Golfe-Juan accueille quotidiennement Picasso et sa famille réunis sous les yeux des photographes qui immortalisent ces moments.

-Spectacle équestre.

-Spectacle de Recorte.

-Vidéo mapping “Picasso et la liberté” sur la façade de l’Eglise Sainte-Anne.