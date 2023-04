Pokémon – Un papertoy à créer – 404 éditions

La collection des papertoys Pokémon, des éditions 404, s’agrandit, avec ce nouvel ouvrage de loisirs créatifs. Un beau cahier, paru en mars 2023, qui invite à fabriquer, avec l’aider de papier prédécoupé, trois Pokémon emblématiques, Carapuce, Bulbizarre et Salamèche !

Le cahier débute directement avec les instructions à suivre, pour créer les Pokémon. Cinq étapes sont donc à suivre, pour réaliser trois des créatures les plus emblématiques, après Pikachu, en papier. Les paragraphes sont assez courts, accompagnés de photographies et illustrations, pour aider au pliage. L’ouvrage propose de réaliser trois créatures totalement geek, pour égayer et habiller, par la suite, le salon ou la chambre ! Les premiers éléments à détacher, sont ceux pour assembler Bulbizarre. Un petit quadrupède vert, qui porte sur son dos un bulbe, organe de stockage, au minois plutôt adorable. On remarquera des numéros sur certaines languettes des éléments à détachés, qui permettront, par la suite, un assemblage défini.

Les instructions sont assez simples et claires. La réalisation de ces trois Pokémon commence avec les différents éléments à détacher, assez facilement. Il est notifié que pour créer les papertoys, il faudra se munir de colle ou d’adhésif double-face ! Ensuite, les façons de plier sont présentées, pour pouvoir monter correctement les créatures. Il faut, par la suite, se reporter aux numéros, en recto et verso, pour les assembler entre eux, et commencer par le 1 ! Un ordre simple et efficace, qui permet, entre autres, de ne pas se tromper et de ne rien oublier. Les différentes parties des corps des Pokémon vont devoir être assemblées entre elles, sur la fin, afin de réaliser entièrement les créatures. Le papier est solide, les couleurs vives, avec des détails, pour réaliser de superbes papertoys. Minutie et patience sont de rigueur, pour cette activité de loisirs créatifs assez plaisante et captivante.

Pokémon – Un papertoy à créer est un ouvrage ludique et ingénieux, des éditions 404. Un cahier plaisant qui propose de créer trois créatures emblématiques de l’univers Pokémon, de manière assez simple et efficace. Trois personnages adorables et attachants à construire et exposer !

