Les insectes en bande dessinée – Tome 7

Les insectes en bande dessinée sont de retour avec un septième tome, dans lequel ils ont encore pas mal de chose à dévoiler ! Une bande dessinée de Christophe Cazenove, François Vodarzac et Cosby, paru en mars 2023, aux éditions Bamboo, entre humour et vérité scientifique.

Anton est en admiration devant des chenilles, tandis que ses amis semblent dégoutés ! Le jeune garçon aimerait bien que ces derniers arrêtent de dire « Beurk » lorsqu’ils voient des chenilles. Il leur explique qu’il faut simplement apprendre à les connaître ! Alors, le nez devant une vitrine, qui présente plusieurs espèces, il commence à décrire le Bombyx de la ronce, que l’on appelle aussi l’anneau du diable, car la chenille s’enroule dès qu’on la touche. Une autre, avec des épines caoutchouteuses est une chenille Bombyx Hercule, l’un des plus beaux papillons de nuit du monde ! Il présente ainsi, dix-sept autres chenilles à ses amis. Mais en se retournant, ils aperçoivent, tous les trois, une chenille qui les fait flipper… En effet, un club du troisième âge vient d’arriver et est en train de former une chenille, pour danser !

Le monde des insectes est très vaste et il y a tant à apprendre sur eux et d’eux ! Ainsi, à travers des gags, qui s’enchainent facilement, les lecteurs vont découvrir la vie des mites, l’armure des fourmis acromyrmex echinatior… Certains de ces insectes possèdent même une fiche détaillée, afin d’en savoir plus. La bande dessinée est aussi intéressante qu’amusante, se préoccupant du monde des insectes, important pour la biodiversité. Les mises en scène, drôles et décalées, proposent de suivre la vie de ces insectes, plus ou moins connus. Un dossier pédagogique vient compléter l’album, pour rentrer plus en détail dans ce monde complexe et varié, infiniment riche et inspirant, parfois ! Le dessin reste rond et simple, avec des personnages expressifs, et un univers assez coloré et plaisant.

Le septième tome de la série Les insectes en bande dessinée est à retrouver aux éditions Bamboo. Un album avec plein de gags autour de toutes sortes d’insectes, permettant de découvrir un monde aussi fascinant qu’intéressant, riche et inventif.

Lien Amazon