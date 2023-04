Ici tout commence sur TF1 : rencontre avec Kathy Packianathan (Deva)

Kathy Packianathan a intégré le casting de Ici tout commence, la série quotidienne à succès de TF1, il y a presque deux ans. Depuis son arrivée à l’Institut Auguste Armand, son personnage, Deva, une jeune fille d’origine indienne promise à un mariage arrangé, a beaucoup évolué. Elle apparaît désormais plus sure d’elle. Elle a été amoureuse de Souleymane avant de tomber sous le charme de David. Nous avons rencontré la comédienne lors du festival Canneseries, en compagnie de Dembo Camilo (Souleymane). Elle nous a parlé de Deva, à laquelle elle est très attachée.

France Net Infos : Comment s’est passée votre arrivée dans Ici tout commence ? Intégrer une équipe déjà soudée n’est pas toujours facile…

Kathy Packianathan : Tout s’est très bien passé ! Mon intégration s’est faite vraiment facilement. On se voyait souvent le soir ; on mangeait ensemble. Très vite, on a tissé des liens.

France Net Infos : Depuis son arrivée à l’institut, Deva a évolué. Elle est beaucoup plus à l’aise maintenant, que ce soit en cuisine ou avec les autres élèves..

Kathy Packianathan : Elle vient d’un autre pays, d’une autre culture. Au début, elle était plutôt réservée. Maintenant elle connaît tout le monde et elle a grandi. Elle s’est émancipée et elle a s’affirme davantage. Elle a plus de caractère !

France Net Infos : Deva n’est plus avec Souleymane… Quelles sont leurs relations maintenant ?

Kathy Packianathan : On est plutôt en bons termes. Pour Deva, la séparation a été difficile. La scène de rupture a été un moment très fort à jouer. Souleymane a été son premier amour. Il aura toujours une place dans la vie de Deva. Dembo est un ami. On a traversé beaucoup de choses ensemble.

France Net Infos : Deva est désormais en couple avec David. Les téléspectateurs ont été un peu surpris…

Kathy Packianathan : C’est sûr ! Là, on voit bien que les opposés s’attirent…

France Net Infos : Donnez-vous des suggestions aux scénaristes à propos de votre personnage ?

Kathy Packianathan : Leur travail n’est pas facile. Ils doivent écrire tous les jours. Je trouve qu’ils font un boulot monstre ! On peut leur dire certaines choses, à propos de l’évolution de nos personnages. Souvent, ils prennent en compte ce que l’on propose et ils écrivent aussi en fonction des personnalités de chacun.

France Net Infos : Vous avez joué dans « Dheepan » de Jacques Audiard. Va-t-on vous voir bientôt de nouveau au cinéma ?

Kathy Packianathan : « Dheepan » était mon premier projet. Comme je suis d’origine sri lankaise, ça me tenait à ceour d’y participer. Je viens de tourner dans « Rokya » de Said Belktibia qui devrait sortir prochainement.