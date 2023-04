Les éclaircies du début de Printemps nous donnent déjà des envies d’été. Sentir le soleil sur notre peau, voir les orangers s’étendre à perdre vue et glisser ses doigts de pieds dans le sable chaud. Pour patienter, découvrez les bougies parfumées Les Petits Bains de Provence aux effluves estivales.

À propos des Petits Bains de Provence

Les Petits Bains de Provence est une marque provençale née en 2014. Elle propose des produits d’hygiène et des soins élaborés à partir de matières premières soigneusement sélectionnées, enrichis en extraits Bio. La marque fabrique ses gels douches et savons de manière traditionnelle, sous le contrôle d’un Maître Savonnier. Il s’agit donc d’un vrai savoir-faire artisanal mis au service de notre bien-être.

En plus des soins pour le corps, Les Petits Bains de Provence crée ponctuellement des collections parfumées. Et c’est justement ce que la marque vous a concocté : une collection de 4 bougies végétales parfumées aux senteurs d’été.

Les bougies parfumées Petits Bains de Provence

Dans sa décoration intérieure, la bougie tient une place importante. En effet, outre la beauté de l’objet, son utilité se décline dans différents cadres. Pour ajouter une petite touche romantique à une soirée ou pour un effet cosy dans la décoration. Pour un moment de détente et de sérénité ou pour parfumer la maison. Tant d’usages possibles que Les Petits Bains de Provence nous proposent avec leurs bougies parfumées.

Jouant sur les couleurs et les odeurs estivales, Les Petits Bains de Provence s’invite dans vos maisons avec 4 bougies végétales parfumées. Concernant les parfums, vous pouvez retrouvez les délicieuses effluves du Monoï, des agrumes, de la vanille et du sable chaud. Quatre odeurs envoûtantes typiques de l’été, qui invitent aux vacances et à la détente.

Fabriquées à base de cire de soja et sans huile de palme, elles sont également sans paraffine, sans colorants toxiques ni parfums synthétiques. De son côté, la mèche est en coton biologique et aucun élément ne contient de plastique. Elles sont donc 100% végétales et respectueuses de l’environnement et des animaux. Le packaging en métal s’adapte à toutes les ambiances et à tous les styles de décoration.