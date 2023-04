Berceuses et comptines d’Irlande – 27 chants pour voyager

Parmi les plus beaux livres musicaux que nous avons découverts récemment, il y a « Berceuses et comptines d’Irlande » publié aux Éditions Didier Jeunesse. Les enfants vont plonger en plein cœur de la tradition irlandaise, à la découverte des plus belles musiques et chants transmis de génération en génération.

La collection « Comptines du monde »

« Berceuses et comptines d’Irlande » fait partie de la collection « Comptines du monde ». Nous vous conseillons de vous rendre sur le site officiel des Éditions Didier Jeunesse pour découvrir les ouvrages publiés. Le but étant de faire voyager les enfants, de leur transmettre les valeurs culturelles et artistiques de nombreux pays, et bien sûr, de leur faire apprécier les musiques traditionnelles. Les livres sont toujours exceptionnels, il suffit d’en avoir un entre les mains pour en apprécier chaque détail. La force des illustrations notamment, qui nous emmènent ailleurs et nous font rêver à d’autres contrées. Et bien sûr, ce cd qui participe à nous faire ressentir toute l’authenticité des chants et comptines d’ici ou d’ailleurs.

« Berceuses et comptines d’Irlande »

« Berceuses et comptines d’Irlande » est le premier livre que nous découvrons dans la collection « Comptines du monde ». Et quel livre ! Dès la première chanson, on se retrouve en immersion dans le pays, grâce aux sonorités typiques et reconnaissables de l’Irlande. L’instrument a toute sa place ici, les chants sont doux, envoûtants et parfois mélancoliques. On retrouve cette harpe, emblème du pays depuis au moins le XIIIe siècle, et bien d’autres instruments, la flûte traversière, la mandoline irlandaise, le banjo à quatre cordes, le tin whistle. Sans oublier, la partie vocale qui donne des frissons, les plus belles voix irlandaises, et elles sont nombreuses.

Une identité propre à chaque région

Pas étonnant donc que l’on retrouve plusieurs types de chants. Les entrainants d’une part, qui invitent à la danse. Des plus doux et mélodiques, qui s’apparentent à des balades, des comptines ici, sur le thème de l’enfance notamment. Certains chants sont en anglais, d’autres en irlandais. Et plus appréciable encore, les traductions des paroles sont en français au cœur des illustrations. De quoi s’imprégner de leur force, des messages transmis, et de ressentir toute l’histoire qu’il peut y avoir derrière ces chansons populaires de l’enfance.

Dans « Berceuses et comptines d’Irlande », on ne peut qu’apprécier le talent d’Élodie Coudray qui nous offre des illustrations magnifiques. Elle nous embarque complètement au cœur des comptines et du pays, grâce aux codes vestimentaires, aux instruments, aux paysages tout simplement. Ses illustrations ont également ce côté authentique, classique également, réaliste aussi. Elle traduit à la perfection le chant en question fait d’amour, de joie et de peine, de bienveillance, de peur et bien d’autres sentiments transmis par les comptines.

« Berceuses et comptines d’Irlande » propose aux enfants de se laisser porter par la mélodie représentative de l’Irlande. L’auteure, Nathalie Soussana, réussit à transmettre son amour pour l’Irlande, pour le plus grand plaisir des enfants qui ne s’imaginaient pas que les chants puissent être aussi beaux.