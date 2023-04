Mon livre sonore animé – Grrrr !

Mon livre sonore animé est une nouvelle collection incroyable, des éditions Usborne, qui débute avec le titre Grrrr !, paru en avril 2023. Un bel ouvrage, pour les jeunes lecteurs à partir de 6 mois, qui propose d’activer des tirettes pour changer l’illustration et attendre les cris des animaux !

Dès la couverture, les jeunes enfants sont invités à actionner une tirette, pour faire apparaitre, d’un côté un léopard et un tigre de l’autre. Lorsque les bambins bougent la tirette, l’un ou l’autre apparaît et des cris retentissent. La première double page présente ces mêmes deux félins, dans une scène plus grande, un peu changeante. Comme si les deux félins allaient se battre, les enfants les voient montrant leurs crocs ! Lorsque la tirette est actionnée, l’un ou l’autre apparaît et les cris résonnent. Un texte, simple et court, très efficace. Il présente le cri du tigre, d’un côté et celui du léopard de l’autre, lorsque celui-ci prend place !

Le livre est vraiment orignal et attrayant. Il propose de faire apparaitre et disparaitre des animaux d’une image, tout en entendant leur cri ! L’ouvrage très bien construit, possède des coins arrondis et des pages épaisses. Ainsi, les jeunes lecteurs peuvent le prendre facilement en main, en toute sécurité. Au fil des doubles pages, ils vont découvrir des animaux de la jungle, comme un imagier, suggérant ainsi d’apprendre, d’enrichir son vocabulaire et de développer son langage. Le livre ludique vient éveiller les enfants, en stimulant, également la motricité fine, lorsqu’ils actionneront les tirettes. Le dessin est très plaisant, rond et doux, il est aussi très coloré, offrant un bel univers graphique attrayant et adorable.

Grrrr ! est le premier tome de la nouvelle série Mon livre sonore animé, des éditions Usborne. Un livre fabuleux, original et attrayant, pour les enfants, dès 6 mois. Les bambins vont s’amuser avec les tirettes, pour voir s’animer des animaux dans des scènes et entendre leur cri !

