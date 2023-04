Le bal des oiseaux – La nuit, la chouette et le soleil

Dans la collection « Contes de la Nature », les enfants pourront découvrir deux nouveaux livres musicaux « Le bal des oiseaux » et « La nuit, la chouette et le soleil » aux Éditions Hatier Jeunesse. Deux superbes ouvrages à observer, à écouter également, au cœur d’une nature douce et bienveillante.

Les « Contes de la Nature » – Des documentaires musicaux

La collection des « Contes de la Nature » est assez unique en son genre. Les histoires sont racontées par le talentueux auteur-compositeur Gilles Diederichs. Sa plume se mélange à merveille aux illustrations de Violaine Costa. Elles sont douces, poétiques, chaleureuses. Une représentation de la nature riche et à la fois précise, de façon à ce que les enfants réussissent à se sentir en harmonie avec ce qu’ils observent.

Les livres ont été pensés comme des documentaires, apportant un côté pédagogique au tout, notamment avec la présence d’un CD qui contient le conte lu et des sons de la nature. Le chant d’oiseaux, le vent, la pluie, etc. En toute fin du livre, on retrouve un exercice de relaxation. Ainsi qu’une fiche numérique pour les parents, avec une proposition d’activité à réaliser avec leurs enfants. Soit une volonté d’apporter du bien-être aux enfants, en immersion dans une nature resplendissante.

Zoom sur les deux livres

« Le bal des oiseaux » est conseillé pour les enfants de 3 à 5 ans. C’est l’histoire de l’étourneau Pioupy qui, avec l’arrivée de l’hiver, doit se rendre au Pays Chaud. Il s’éloigne et lorsqu’il rebrousse chemin, il se retrouve tout seul. Il croise alors Bianca, une grive musicienne, qui lui propose de l’emmener jusque là-bas. Après plusieurs imprévus, ils réussissent à rejoindre les oiseaux migrateurs.

Grâce à ce livre, les enfants vont apprendre à reconnaître le bruit du chant des oiseaux et autres animaux cités dans l’histoire : merle, hirondelle, poule d’eau, bécassine, cormoran, etc.

« La nuit, la chouette et le soleil » raconte l’histoire de la petite chouette Lucie qui aimerait rencontrer le soleil. Elle décide alors de demander de l’aide aux autres oiseaux nocturnes, les étoiles, la lune également, dans l’espoir de le voir un jour. Force est de constater qu’elle finit par se retrouver au bon endroit, au bon moment, accompagnée d’oiseaux matinaux, au lever du jour.

De la même façon que le livre précédent, les auteurs invitent les enfants à écouter les bruits de la nature, des animaux, présents dans le livre. Et bien sûr, l’histoire dans son entièreté.

Les deux livres « Contes de la nature » sensibilisent les enfants à la beauté de la nature. N’hésitez pas à découvrir les autres ouvrages de la collection : « Le voyage de la goutte d’eau », « Les secrets de la forêt » et le très récent « Pirouettes dans les fonds marins ».