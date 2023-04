Sous la pluie, un livre coloré avec de grands rabats

Pluie de nouveautés chez Usborne avec “Mon livre à grands rabats sous la pluie” ! Préparez vous à découvrir ce que font certains animaux sous la pluie. Votre enfant et vous allez adorer ce qui suit !

Ce cartonné ultra-coloré est une explosion de fun pour les bébés et les tout-petits. Les animaux jouent sous la pluie et les grands rabats, spécialement conçus pour les mini-explorateurs, dévoilent des surprises à chaque page.

Cache-cache et éclaboussures sont au programme ! Les illustrations pétillantes donnent vie à des animaux attachants : un chaton espiègle, des vers de terre aventureux et un oiseau qui danse sous les gouttes, pour ne citer qu’eux. Impossible de résister à ces petits personnages !

Une nouvelle aventure éducative et ludique pour les tout-petits sous la pluie

Pas de blabla, juste du plaisir ! En effet, les textes courts et adaptés aux jeunes lecteurs permettent aux parents de raconter l’histoire sans ennuyer leurs enfants. Le vocabulaire est accessible et l’interactivité du livre encourage l’apprentissage et la compréhension.

Un livre fait pour les petites mains ! Robuste et facile à manipuler, “Mon livre à grands rabats sous la pluie” est idéal pour les tout-petits curieux et impatients. Ils adoreront découvrir les surprises cachées derrière chaque rabat. Ce livre est un excellent moyen d’initier les tout-petits à la lecture et de les familiariser avec le monde qui les entoure, tout en stimulant leur imagination et leur créativité.

En bref, Usborne frappe fort avec ce nouvel ouvrage qui allie qualité et épanouissement pour les plus jeunes. “Mon livre à grands rabats sous la pluie” est le cadeau parfait pour les bébés et les jeunes enfants. Un moment de lecture partagé, fun et complice, à savourer encore et encore !

