Découvrez le joli livre à rabats Le renard

C’est avec plaisir que je découvre la collection “Mon petit livre à rabats” aux éditions Usborne où nous allons découvrir la charmante petite histoire du Renard.

Partez alors à la découverte des aventures nocturnes d’un renard très curieux ! Vous et votre petit bout de chou allez adorer le suivre durant ses péripéties nocturnes.

Apprêtez vous à explorer les mystères que recèlent la nuit. Dans les profondeurs des jardins, un petit museau pointu se cache entre les feuilles. Un petit renard espiègle commence alors sa promenade nocturne. Avec ses yeux brillants et sa queue bondissante, il passe entre les fleurs, leur senteur embaumant ses narines.

Soudain, le renard croise un chat. il a l’air bien surpris le pauvre miron puisqu’il casse un pot de fleurs ! Oups ! Cela n’empêche pas le renard de continuer sa balade. Plus tard dans la soirée, il vit des animaux différents qui buvaient l’eau de l’étang. Oh des chauves souris, quelle surprise ! Il continua son exploration avec curiosité tout autour du jardin, curieux de découvrir quel autre animal il allait avoir la chance de voir.

Suivez le renard dans sa balade !

La nuit est vraiment magique, et ce livre à rabats se charge de le montrer ! Des scènes mignonnes s’enchaînent à chaque double page, et les jeunes lecteurs peuvent suivre le renard en exploration pour découvrir les animaux cachés derrière chaque rabat. Quelle belle façon d’apprendre à reconnaître et connaître les animaux nocturnes !

Le texte est court, drôle et accueille les enfants avec des questions pertinentes dont on trouve la réponse cachée dans chaque rabat. Les dessins sont vraiment mignons à souhait et emprunt de jolies couleurs qui illuminent la nuit. Et lorsqu’ils referment le livre à la fin, ils oublient que la nuit est terminée grâce à une jolie description du jour qui se lève. En résumé, ce livre à rabats est juste adorable ! C’est un livre que votre chérubin va adorer, j’en suis persuadée !

