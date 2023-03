Un défi – Résoudre le Rubik’s cube en 7 étapes

Résoudre le Rubik’s cube en 7 étapes est un ouvrage souple, de Sébastien Desnoues, qui propose de relever le défi de finir le fameux casse-tête. Un livre, pour les petits et grands, qui ont envie d’avancer et de réussir à finir leur Rubik’s cube.

Le livre souple débute avec quelques conseils, pour comprendre l’ouvrage et réussir les différentes étapes présentées, afin de résoudre le Rubik’s cube. Ainsi, la méthode de Sébastien Desnoues, enseignant, se découpe en 7 étapes. Elles sont à repartir sur 7 jours, pour éviter de trop se creuser les méninges et laisser le cerveau assimiler tout cela. Pour chacune des étapes, il est recommandé de lire entièrement les quelques pages, avant de manipuler le cube. Enfin, pour ne pas perdre courage, il est expliqué que se tromper n’est pas grave. Un échec permettra de recommencer, une chance pour bien assimiler et comprendre les différentes formules.

Après une table de matières assez précises et complètes, le cube et les légendes sont expliqués. Cela permet de mieux comprendre les formules, par la suite. Les lignes, les couronnes, les colonnes, les faces, les flèches, entre autres, trouvent leur explication dans un paragraphe fort intéressant. Ensuite, les formules « magiques » sont à retrouver, avec la première étape. Tout d’abord, il va falloir, créer une croix blanche, sur le dessus du cube. Les explications données restent bien détaillées et accessibles aux enfants, à partir de 8-9 ans.

De nombreuses illustrations permettent de mieux visualiser ce qu’il y a à faire et de mieux tenir en main son Rubik’s cube. Les étapes, une fois l’ensemble des mouvements acquis, sont réalisables et plaisantes à exécuter. Malgré tout, les objectifs sont de plus en plus difficiles et complexes. Cela surtout à la fin, lorsqu’il faut réaliser la croix jaune et encore plus lorsque les coins sont à remettre dans le bon sens.

Résoudre le Rubik’s cube en 7 étapes est un ouvrage souple bien pensé et plaisant, de Sébastien Desnoues. Le livre propose de réussir le casse-tête en 7 étapes. Elles sont plutôt bien détaillées et accessibles aux enfants, mais les deux dernières étapes restent assez complexes. Cependant, la satisfaction de réussir est au bout, alors bon courage !

