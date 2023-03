Ma revenante bien-aimée – Le premier tome

Ma revenante bien-aimée est une nouvelle série de la collection Life, des éditions Mangetsu, qui débute avec ce premier tome, paru en février 2023. Un manga, de Takeshi Wakasa, un brin décalé, plein d’humour et d’amour, présentant un jeune homme et sa fiancée, un zombie !

Alors que Riku dort encore, son épouse s’affaire en cuisine. Il pense à la femme de sa vie qu’il vient d’épouser. Remi prépare le déjeuner et goûte son plat. Elle arrive dans la chambre, pour réveiller son chéri. Elle le bouscule légèrement, pour le réveiller et lui demande de se lever. Une vision d’horreur apparaît alors. Le visage de la fiancée qui semblait si doux, se présente plein de sang. En effet, Remi a les yeux qui saignent, le nez et la bouche également. Quant à sa voix, elle semble trembler et fait peur. Riku se met à hurler, du coup Remi crie à son tour ! Puis la fiancée demande à son chéri s’il a fait de beaux rêves. Riku, le narrateur de cette histoire, explique qu’il n’est pas encore habitué au faciès de son épouse. Déstabilisé, il reprend ses esprits et demande à Remi d’essayer de le réveiller plus doucement, la prochaine fois…

C’est un brin surprenant et original, mais c’est amusant de découvrir ce couple d’amoureux pas comme les autres. Riku vient d’épouser la femme de sa vie, ou plutôt une revenante… Bien entendu, cette jeune femme qui ressemble à un zombie, ne peut pas vraiment sortir de chez elle sans faire peur à tout le monde ! Ainsi, se présentent quelques scènes d’horreur, mais plutôt amusantes. En effet, le manga décalé offre son lot des scènes improbables, de vivons effrayantes mais amusantes, lorsque l’on connaît le contexte. Le récit est aussi doux, plein de tendresse, entre ces deux personnages qui s’aiment réellement. Les chapitres se suivent, offrant de nouveaux moments de leur quotidien à découvrir, entre rencontre avec belle-maman, sortie pour acheter une robe… Le dessin est très plaisant, expressif et vif, offrant un bel univers graphique, plutôt doux, à découvrir.

Ma revenante bien-aimée est une nouvelle série, des éditions Mangetsu, qui commence avec ce premier tome. Un récit décalé, moderne, plein d’humour et d’amour, qui présente un jeune homme et sa femme, une revenante qui ressemble à un zombie.

