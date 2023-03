Comment détyranniser des frères et sœurs tyranniques en 10 leçons est un nouvel album jeunesse, de Marine Paris et Pauline Duhamel. Un livre plein d’humour, paru aux éditions Glénat jeunesse, en février 2023, qui présente une fratrie qui a du mal à se supporter !

Des frères et sœurs, ça cafte tout et se bagarre tout le temps. Il est plutôt difficile de les supporter lorsqu’on les a sur le dos, toute la journée ! Si les frères et sœurs énervent au plus haut point, le livre propose de découvrir des pièges et astuces pour les maîtriser et les détyranniser ! La première leçon donnée est d’essayer de s’en débarrasser. Aussi, il est expliqué que les frères et sœurs ont l’air gentils, de vrais petits anges… Mais lorsque les parents tournent les talons, les enfants se transforment en véritables démons ! Pour y remédier, il est conseillé de vendre sa sœur, d’offrir son frère au zoo…

Il y a dix leçons à retrouver dans cet album plein d’humour, mais aussi avec des bêtises à ne pas reproduire ! En effet, être faire ou sœur n’est pas toujours facile, et pour cela, le livre va proposer des astuces et conseils. Des solutions qui n’en sont pas forcément, proposant surtout de rigoler de certaines situations. La dérision est donc au rendez-vous, pour les jeunes lecteurs qui vont s’amuser à découvrir ces 10 leçons. Le récit est rythmé, avec des rimes, qui dynamisent la lecture et plaisent aux enfants. Les conseils et les situations sont drôles, dans cette fratrie touchante, malgré tout. Le dessin est rond, expressif et joliment coloré, offrant un bel univers graphique à découvrir.

Comment détyranniser des frères et sœurs en 10 leçons est un album jeunesse, des éditions Glénat jeunesse. Un livre plein d’humour, qui présente une fratrie qui se chamaille et se bagarre sans arrêt, se supporte difficilement. L’album propose quelques solutions pour se débarrasser les uns des autres !

