Escobar – Une éducation criminelle est un récit complet, de Juan Pablo Escobar, Pablo Martin Farina et Alberto Madrigal, paru aux éditions Soleil, en avril 2023. Une bande dessinée pleine de surprise, dans laquelle le fils de Pablo Escobar choisit de raconter son enfance, son éducation…

La gâchette est la première nounou choisie par Pablo Escobar, pour son fils, afin de le protéger. Il est jeune, un peu petit pour le frein, sur la moto, alors il met des cales ! La gâchette c’est le meilleur à moto. C’est aussi un jeune homme redoutable et très efficace pour les règlements de comptes ! Il tue des personnalités qui en veulent à son patron, des magistrats, avocats… On appelle le jeune homme La gâchette, parce que son doigt tremble pendant des heures après avoir tiré et tué ! L’homme a l’air violent comme ça, mais au fond, c’est un garçon sensible, à qui il arrive de pleurer… Le narrateur s’appelle Juan Pablo, il a 9 ans et joue tout seul à la piscine ! Alors qu’il est assis au bord, avec les pieds dans l’eau, il aperçoit, dans le reflet, une silhouette inquiétante qui s’approche. La gâchette vient lui proposer un tour à moto…

Le récit est plutôt cinglant et sanglant, présentant l’enfance et l’éducation du jeune Juan Pablo, fils de Pablo Escobar. Alors que son père gère son business juteux, des hommes de mains, tueurs et escrocs, veillent sur le gamin ! A travers son vécu unique, Juan Pablo revient sur des situations impensables, dont il fut le témoin, étant enfant. La bande dessinée contraste avec des scènes sanglantes et tueries, alors que l’enfance qui se joue reste sensible. Le récit oscille entre scènes atroces et déroutantes, l’attachement de l’enfant pour certains criminels nounous, et l’humour noir, pour tenter de se détacher de cette férocité. La lecture est aussi intéressante que déroutante, plusieurs émotions s’entremêlent à la lecture de cet album original. Le dessin reste simple, avec un trait assez rond, jouant sur les teintes de couleurs.

Escobar – Une éducation criminelle est un récit complet, du fils de Pablo Escobar, paru aux éditions Soleil. Un album aussi dérangeant que curieux, proposant de découvrir une enfance hors norme, entre situations sanglantes et humour noir.

