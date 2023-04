Edouard Manet – Ed. Larousse

Edouard Manet est un nouveau titre de la collection, des éditions Larousse, autour des artistes et de l’art. Un documentaire, de Gérard Denizeau, paru en mars 2023, qui offre un panorama illustré et riche autour de l’œuvre de l’artiste, entre mouvements et époque.

Un sommaire, accompagné d’une toile de l’artiste, est à retrouver, offrant ainsi à découvrir les principales parties du livre. Une introduction vient présenter la gloire singulière de l’artiste, avant de découvrir son histoire. Ainsi, la jeunesse d’Edouard Manet, sa passion précoce, les influences, les paradoxes et bien d’autres choses encore vont former et forger le peintre à devenir. Le scandale et les soutiens ambigus, vont aussi façonner le personnage. Ainsi, après plusieurs pages revenant sur l’homme et l’artiste, les œuvres se dévoilent, dans une deuxième grande partie. Le peintre se dévoile ainsi, à travers ses tableaux modernes.

A l’occasion de l’exposition Manet/Degas, au musée d’Orsay, du 28 mars au 23 juillet 2023, le livre propose de découvrir ou redécouvrir l’artiste Manet et ses œuvres. En effet, le documentaire assez complet et riche, invite, dans un premier temps, à découvrir l’époque et l’homme. Une première partie intéressante, avant de retrouver, en détail, plusieurs des œuvres de l’artiste. Là encore, les explications sont plaisantes à lire, détaillées, permettant de s’immerger et de bien comprendre les contextes, l’époque, les tendances, les relations… Les scandales, les mouvements, le parcours singulier, la peinture, la liberté, le réalisme, et bien d’autres choses, décrivent l’œuvre de l’artiste et se présentent dans cet ouvrage. Un livre richement illustré, proposant de découvrir une belle partie de l’œuvre d’Edouard Manet.

Edouard Manet est un ouvrage riche, des éditions Larousse, qui propose un panorama très complet de l’œuvre de l’artiste. Le livre présente le peintre, l’homme, l’époque, les relations, les mouvements, ses contemporains, ses œuvres…

