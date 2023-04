C’est qui les méchants ? – Stéphane Servant et Laetitia Le Saux

« C’est qui les méchants ? » est le livre plein d’énergie raconté par Stéphane Servant et illustré par Laetitia Le Saux, disponible aux Éditions Didier Jeunesse. Les auteurs invitent les enfants à enfiler leur tenue de shérif pour découvrir qui a volé le chat de la Mère Michel. Et croyez-nous sur parole, ils vont bien s’amuser !

« C’est qui les méchants ? » – Conte classique ? Pas vraiment !

« C’est qui les méchants ? » raconte donc l’histoire de la Mère Michel qui a perdu son chat. Jusque-là, rien de nouveau pour les enfants qui auraient le livre entre les mains… Hé bien si !

Ici, 3 porcelets décident de mener l’enquête pour savoir qui a pu voler le chat. Des avis de recherches sont alors placardés à gauche et à droite en espérant retrouver le coupable. Et les suppositions vont bon train : la grenouille à grande bouche ? Pas du tout ! Le renard ? Encore moins ! Alors le méchant, c’est peut-être l’ogre ? Impossible, il a chassé les papillons dans le pré toute la journée. Comment ne pas y avoir pensé plus tôt, le coupable est forcément… Le loup ! Ce loup, méchant ultime de tous les contes pour enfants ! En tout cas, jusqu’à cette fin qui laisse présager que le loup n’est pas si atroce finalement, plutôt doux et attentionné. En revanche, les cochons… ça, c’est autre chose !

Le livre est disponible ICI.

Un livre drôle, drôle et drôle !

La plume de Stéphane Servant est ex-tra-or-di-naire-ment drôle ! C’est typiquement le genre de livre que les adultes vont aimer lire avec leurs enfants. Ils vont beaucoup s’amuser et rire ensemble en découvrant cette histoire déclinée des contes et histoires classiques pour enfants. On retrouve des clins d’œil à la Mère Michel forcément, les trois petits cochons, l’histoire du renard, la grenouille à grande bouche et des héros bien connus pour être les méchants de l’histoire, l’ogre et le loup.

L’auteur tient en haleine le lecteur du début jusqu’à la fin grâce à une narration moderne, toujours très éloignée de celle que l’on connaît des contes classiques. Et c’est ce qui rend le livre assez unique finalement, en plus de ces notes d’humour omniprésentes, à commencer par ces phrases répétitives qui rythment l’histoire. Sans oublier les descriptions des personnages plus ragoûtantes les unes que les autres. Ou encore ces comptines réécrites en accord avec l’histoire que le jeune lecteur va aimer chanter : « C’est la vilaine grenouille qui a mangé le chat, nous on est les gentils et on le punira ! » ou encore « C’est le renard rusé qui a mangé le chat, nous on est les gentils et on le punira ».

Sans oublier cette idée de départ, celle qui fait toute l’originalité du livre, à savoir le retournement de situation. Soit, aller à l’encontre des codes en affirmant que c’est l’enquêteur le responsable du « crime » et non le « présumé ». Bien vu !

Des illustrations incroyables !

Mais que serait l’histoire sans les illustrations de Laetitia Le Saux qui sont, ne mâchons pas nos mots, in-cro-yables ! Plus sérieusement, elles sont superbes, très colorées, modernes également avec les encarts « Wanted » à chaque début d’enquête. Elle met quand même à l’honneur les contes classiques, car ses illustrations sont en adéquation avec ce que l’on connaît des personnages. Cela n’empêche qu’elle y ajoute une touche contemporaine : les porcelets sont habillés d’un chapeau, ils se déplacent à vélo ou en skateboard, boucle d’or qui fait de la balançoire, le loup qui mange du camembert. Bref, n’hésitez pas à fouiller au cœur des décors pour découvrir tout ce qui s’y cache. Et pour ajouter du peps à l’histoire, elle n’a pas hésité à écrire parfois en plus gros, notamment dans les scènes de suspense ou simplement pour ajouter de la tension, de la surprise et de l’effroi à l’histoire !

« C’est qui les méchants ? » est une histoire reprise et modulée avec humour, et ce revirement de situation qu’on adore ! « Tel est pris qui croyait prendre » : une expression qui prend tout son sens ici !