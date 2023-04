Wax Tailor en concert à l’Espace Léo Ferré de Monaco samedi 6 mai

En février dernier, Wax Tailor sortait son nouvel album “Fishing For Accidents”. Après déjà 20 dates à succès en Amérique du Nord, le chef de file de la scène electro hip-hop est de retour sur les scènes françaises, sept ans après son dernier concert dans l’Hexagone. Dans ce nouvel opus, il explore un monde de vinyles et de références cinématographiques, brandissant comme étendard une culture musicale éclectique et multipliant les clins d’œil au 7e art. Son International Tour fera étape à l’espace Léo Ferré de Monaco samedi 6 mai à 20h30.

Producteur indépendant français reconnu mondialement, Wax Tailor est devenu en vingt ans de carrière un des piliers de la scène electro hip hop internationale et a collaboré avec de nombreux artistes comme: Ghostface Killah (Wu Tang Clan), Del The Funky Homosapien (Gorillaz), Mark Lanegan, Mick Jenkins, Aloe Blacc, D-Smoke, Tricky, Sharon Jones, Lee Fields, Token, R.A The Rugged Man etc..

Mounika en première partie

Après avoir sorti en 2021 son album “I need space” et avoir atteint en quelques mois, plusieurs millions de vues, Mounika. nous livre quelques tracks exclusives en attendant la sortie de son prochain album.

Comme toujours, la magie opère, comme si la musique de Mounika. avait le pouvoir de toucher une part de sensibilité en chacun de nous, un sentiment universel partagé.

Rappel: Wax Tailor, International Tour 2023 – samedi 6 mai 2023 à 20h30 à l’Espace Léo Ferré de Monaco (Les Terrasses de Fontvieille 25-29 avenue Albert II 98000 MONACO)

Tarifs (hors DL): placement libre debout : 28€