Hazerka – Des larmes au succès aux Éditions Jungle

Marving, un jeune collégien, souhaiterait tellement que le harcèlement qu’il subit, cesse un jour. Pour s’en sortir, il va faire preuve d’un grand courage, et d’une patience inouïe, pour un jour, se servir de son expérience, sous le nom d’Hazerka ! Il trouve, dans la musique, la composition et le chant, un moyen de combattre ses démons, et de raconter son calvaire.

Une biographie poignante, et une ascension fulgurante pour sensibiliser les personnes au harcèlement scolaire toujours plus présent dans nos sociétés.

BD jeunesse à découvrir aux Éditions Jungle. (+10)

Le décor :

De nos jours à Lyon, un studio d’enregistrement…

Marving, la trentaine, n’en revient pas du chemin parcouru depuis son enfance. Il est vrai que la vie ne lui a jamais fait de cadeau : la séparation de ses parents. La perte du cocon familial. L’entrée dans un nouveau collège où des « abrutis » se mettent à le harceler. Et pour couronner le tout, la disparition de son meilleur ami… Tant d’épreuves psychologiques, morales, physiques où il a réussi à puiser sa force pour se retrouver là, derrière ce micro, dans cet aquarium d’enregistrement !

Malgré sa joie et son excitation face à ce qui se passe actuellement dans sa vie, la porte de ce studio le ramène tout à coup au début de son histoire.

Il a sept ans, et, dans cette petite commune française située dans le département de l’Oise, en région Hauts-de-France, il marche sous la pluie avec sa mère. Son père vient juste de les mettre à la porte, sans se soucier de leur devenir. Un souvenir traumatisant pour un enfant en pleine construction de sa personnalité. Un acte violent qui va engendrer chez lui, une déstructuration totale de la confiance en soi.

Lors de son premier jour dans son nouveau collège, il tombe d’emblée dans une spirale de harcèlement…

Le point sur la BD :

Une œuvre, aux Éditions Jungle, pour sensibiliser, expliquer. Savoir se sortir de la violence répétitive lorsqu’on est enfant et/ou pré-adolescent.

Fabien Fernandez s’empare de l’histoire d’Hazerka, dans ce récit poignant, et plein d’espoir pour ceux qui s’y retrouvent. L’alternance des situations permet au lecteur de comprendre dans quelles confusions les souvenirs ressurgissent dans la tête de cet enfant devenu, à présent un adulte.

Il alterne entre flash-back sur son passé, moments heureux avec son meilleur ami. Francesca Silviero et Connie Daidone choisissent d’interpréter ces périodes en rose, dont les graphismes réalistes accentuent les situations. La couverture est particulièrement expressive, et les illustrations interieures très “comics like”.

Au fil du récit, on bascule également de temps à autre, dans le calvaire quotidien et collégien du protagoniste principal, et dans sa vie actuelle.

Chaque souvenir, heureux ou malheureux, en déclenche un autre, le lecteur plonge directement dans la psyché de Marving pour mieux comprendre l’impact des événements.

La conclusion :

Un thème difficile, mais à aborder toujours plus souvent. Hazerka, des larmes au succès aux Éditions Jungle, est surtout une œuvre de sensibilisation rassurante. Complété en fin de lecture par des explications ludiques et pratiques pour les enfants et pré-adolescents en situation de harcèlement. Chacun peut se retrouver facilement dans les multiples événements se déroulant dans cette biographie. Et mieux se défendre et se sortir de ce tourbillon de violence.

Un support parfait en milieu scolaire pour expliquer le sujet, et prouver à tous qu’on peut s’en sortir, peut être avec autant de succès que le personnage principal !