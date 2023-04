Heureusement que j’étais là ! – Olivier Dupin et Richard Écrapou

« Heureusement que j’étais là ! » est un album raconté par Olivier Dupin et illustré par Richard Écrapou. Plein d’humour, les auteurs offrent une caricature du conte Le Petit Chaperon Rouge de Perrault, grâce aux élucubrations d’une jeune fille convaincue d’avoir rendu service à la vieille dame qui vit dans la maisonnette en haut de la colline…

« Heureusement que j’étais là » : quelques mots sur l’histoire



« Heureusement que j’étais là », c’est l’histoire d’une jeune fille qui rentre chez elle en expliquant à sa maman qu’elle fière d’avoir rendu service à plein de monde aujourd’hui. Lorsqu’elle s’est rendue chez Mme Perrault, qui habite seule dans une petite maison, elle lui a proposé d’arroser son jardin parce qu’elle était souffrante. Puis, elle est allée voir sa fille pour la prévenir que la grand-mère était malade. Et c’est sa fille à elle qui décide d’aller rendre visite à sa grand-mère, vêtue d’un chaperon rouge. Puis, au détour d’une promenade, elle croise un loup qui se dit être le docteur de la vieille dame. Ni une ni deux, l’héroïne lui rend service en lui donnant le bon chemin. Puis, un bûcheron frappe à sa porte en lui disant qu’il passerait bien chez Mme Perrault parce qu’il a appris qu’elle était souffrante. La jeune fille lui dit que c’est inutile, qu’elle va s’occuper d’elle.

Le livre est disponible ICI.

Quelle bonne idée de proposer une caricature du conte Le petit Chaperon rouge. Nous avons adoré la thématique de ce livre et le fait que l’auteur ose sortir des contes classiques. Son humour est subtil, son style est mordant, quant à l’illustrateur, il fait ressortir tout cela d’une main de maître. Il offre une vision complètement décalée de cette image millimétrée et idyllique des contes, en mettant en scène une famille aux têtes démesurées, grandes dents et nez imposants. Les illustrations sont drôles, à commencer par ce canard que l’on peut observer sur quasi toutes les pages. Que fait-il ici ? Bonne question ! En tout cas, il ne dénote pas du ton global de l’histoire. Et si les enfants ne se rendent pas compte du clin d’œil fait à Perrault, les adultes vont bien s’amuser.

« Heureusement que j’étais là ! » est un album que les enfants vont adorer ! Bien loin des contes classiques qu’ils ont pu lire jusqu’à maintenant, les auteurs les invitent à découvrir leur propre version du Petit chaperon rouge. Une chose est sûre, ils seront ravis de suivre cette jeune fille pas très jolie et pourtant si drôle !

Rendez-vous aux Éditions Les 400 coups pour découvrir le livre !