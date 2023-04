9e édition du Rock Fest au Théâtre de verdure de Nice du 5 au 7 mai

La 9e édition du Rock Fest aura lieu les 5, 6 et 7 mai. Cette année, ce sont 16 groupes qui se produiront sur la scène du Théâtre de Verdure de Nice, pour des heures de live aux sons des plus grands groupes de rock et de métal ! Le festival au grand cœur, qui n’a pour raison d’exister que le soutien et l’aide qu’il apporte aux enfants, a choisi cette année de soutenir deux associations: Happy Hand et Melodys. Car c’est bien sur les causes et le travail au quotidien de ces associations essentielles que le Rock Fest souhaite que la lumière soit faite !

HAPPY HAND et MELODYS: œuvrer pour une société inclusive et proposer des solutions adaptées.

L’association Happy Hand a pour but de venir en aide aux personnes en situation de handicap, avec l’objectif de développer une société plus inclusive et plus solidaire.

En développant des projets de création d’éco-lieux de vie, d’accueil en milieu naturel, intégrant la médiation animale à son action, et en créant des moments de temps partagé, des journées «mêle-anges», pour apprendre le vivre-ensemble, Happy Hand tend à bâtir un «Handicap Citoyen» pour favoriser l’équité, l’égalité et la fraternité.

L’association Melodys oeuvre pour la diffusion de cours de musique adaptés aux enfants présentant des troubles de type « dys ».

Les recherches scientifiques récentes mettent en évidence les rapports entre musique et langage, et tendent à prouver qu’un entraînement musical aurait un effet bénéfique sur les troubles des apprentissages et les troubles associés (motricité, coordination, concentration, lecture, écriture, confiance en soi, etc.). Ainsi, la méthode Melodys vient en aide aux enfants aux troubles dys de la maternelle au collège, pour favoriser leur intégration et leurs facultés d’apprentissage.

Un festival composé de bénévoles

Entièrement composé de bénévoles, dont le soutien sans faille lui permet chaque année de revenir, le Rock Fest reversera 100% de ses bénéfices à Happy Hand et Melodys, pour que les deux associations puissent continuer de venir en aide aux enfants porteurs de handicaps.

Depuis 2013, année de la création du Festival, ce sont près de 70 000€ qui ont été récoltés au profit de différentes associations: Tous avec Hugo, Handisub, Solid’Art’Isthme, Rêves, Meghanora et Autisme PACA. Le Rock Fest a certainement de belles années devant lui, avec l’ambition de s’inscrire de manière durable dans le paysage culturel azuréen, toujours dans le but d’aider les enfants.

Norbert “Nono” Krief, guitariste du groupe Trust et parrain du Festival depuis 2015, a préparé spécialement pour cette édition un concert surprise !