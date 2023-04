Pendant que tu dors – Un livre qui aide à dormir paisiblement

« Pendant que tu dors » est un superbe livre à découvrir aux Éditions Saltimbanque. Les auteurs – Rebecca June pour le texte et Quim Torres pour les illustrations – proposent aux enfants d’en apprendre un maximum sur le sommeil, au travers d’exemples poétiques et scientifiques.

Quel livre incroyable ! Et quel travail de la part des auteurs qui nous offrent un tout absolument magnifique. Le livre est particulièrement riche en informations, les enfants seront incollables sur le sommeil et les bienfaits que cela peut avoir sur le corps et l’esprit. Les parents aussi d’ailleurs, car nous sommes persuadés que ce livre s’adresse à tous les membres de la famille. En tout cas, il pourra être utile auprès des adultes qui ont quelques mésaventures avec le sommeil.

Le rêve est le gardien du sommeil…

La narration est imagée, poétique parfois, un peu comme une berceuse qui va permettre aux enfants de trouver plus rapidement le sommeil. Sans oublier ce côté pédagogique assez poussé qui permet d’en apprendre un peu plus sur le corps, ses réactions une fois les yeux fermés. Et pour ajouter une pointe d’amusement au tout, les enfants pourront ouvrir et fermer plusieurs rabats, découpes, flaps pendant la lecture. Jusqu’au moment où la respiration devient plus lente, que les paupières s’alourdissent et cette entrée dans le pays des rêves.

Des illustrations époustouflantes

Les illustrations de Quim Torres donnent envie de plonger dans le livre, de se laisser porter par cette vague de bien-être qui s’en dégage. Elle reproduit parfaitement l’histoire que raconte Rebecca June. Un peu comme un rêve éveillé, les lecteurs vont découvrir ce qui se passe lorsqu’on dort paisiblement : les soucis qui s’envolent tels des ballons dans le ciel, cette ronde d’émotions qui s’apaise pour laisser place au repos, les animaux qui commencent leur journée. Sans oublier cette imagination qui les emmènera ailleurs, bien loin de leur quotidien, jusqu’au moment du réveil. Enfin, au cœur du livre, on retrouve deux pages très détaillées sur le sommeil d’un côté plus médical, physique. Les enfants auront donc l’occasion de comprendre ce qui se passe concrètement à l’aide de termes plus scientifiques.

« Pendant que tu dors » est un livre qui promet de doux moments de détente. Il va également permettre aux enfants de parfaire leur culture. Et pourquoi pas dormir plus sereinement, comprendre l’importance que cela peut avoir sur leur quotidien, à la maison ou à l’école.