Max & Lottie – Une belle histoire d’amitié

« Max & Lottie » est un album jeunesse à retrouver aux Éditions Marcel et Joachim. Raconté par Emilie Chazerand et illustré par Ludivine Kerlann, les enfants vont découvrir que l’amitié se trouve partout et qu’elle n’a pas de limite.

« Max & Lottie » : Deux univers lointains et pourtant si proches

Max a peur de l’eau, elle n’aime pas nager, elle est trop impressionnée par l’immensité de la mer. Un jour, elle trouve un beau coquillage sur la plage, et quand elle le porte à son oreille, elle a l’impression d’entendre quelqu’un parler. Et ce n’est pas une impression ! Max fait alors la connaissance d’une adorable petite crevette du nom de Lottie. Toutes les deux échangent chaque jour au point de se rendre compte qu’elles ont beaucoup de points communs. Alors qu’elles deviennent amies, elles sont forcées de retourner à leur monde, Max sur la terre ferme et Lottie dans l’eau. L’anniversaire de Max approche, Lottie a l’idée de lui envoyer un petit cadeau : tout un équipement pour nager ! C’est alors que Max se jette à l’eau, rassurée de savoir qu’elle y trouvera son amie Lottie.

« Max & Lottie » est un album fou de tendresse. La plume attendrissante d’Émilie Chazerand se mélange à merveille aux illustrations vintages de Ludivine Kerlann. Il suffit de plonger au cœur de l’histoire pour en apprécier chaque détail. Tout au long de la narration, qui est relativement riche, les enfants seront tantôt en immersion dans le quotidien de Max, tantôt dans celui de Lottie. Ils vont se rendre compte que l’amitié avec un grand A est précieuse et qu’elle permet parfois de se surpasser. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour un(e) ami(e) ?

« Max & Lottie » parle de complicité et de dépassement de soi grâce à la force de l’amitié. Les enfants vont beaucoup s’amuser également !