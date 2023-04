Les enfants vont retrouver Toinou et sa petite sœur dans l’album « Il y a un loup dans la chambre de mamie et autres bizarreries nocturnes » aux Éditions Les 400 coups. Un livre drôle et très représentatif de ce que peuvent ressentir les enfants au moment du coucher…

L’heure du dodo, toute une histoire !

« Il y a un loup dans la chambre de mamie et autres bizarreries nocturnes » est l’album à mettre entre les mains des enfants qui angoissent au moment d’aller dormir. Ils préfèrent laisser la lumière allumée, s’imaginent qu’il y a un loup dans l’armoire ou se font toute une histoire au moindre bruit. Avec cet album, et l’humour plus que présent, ils vont se rendre qu’il n’y a rien d’effrayant à se raconter des histoires finalement.

« L’histoire de peur » : qui aura le plus peur ?



« L’histoire de peur » est la première histoire que les enfants vont découvrir et qu’est-ce qu’elle est drôle ! Une petite sœur et son grand frère sont couchés dans des lits superposés, mais la petite fille ne réussit pas à s’endormir. Elle ne cesse d’interpeller son frère alors qu’il aimerait dormir en paix. Elle lui demande de la rassurer, de lui apporter un verre de lait, et de lui raconter des histoires. Vient alors l’histoire d’un ogre qui mange les doigts des enfants. La petite fille est absorbée au point qu’elle s’endort. Toinou est pris à son propre piège, il se fait peur lui-même et ne réussit pas à s’endormir. Pendant que sa sœur dort à poings fermés, il tremble de peur sous sa couette.

Notre avis : l’histoire est adorable. Et elle parlera bien aux enfants qui commencent à avoir peur dans leur chambre au moment du coucher. On suit bien volontiers cette adorable petite fille qui compte sur son grand frère pour la rassurer. Les enfants vont adorer ses expressions du visage au fur et à mesure qu’elle exprime sa peur. Et à l’inverse, celles du frère désespéré de ne pouvoir dormir. Et bien sûr, le revirement prévisible de situation qui fait qu’elle dort bercée par l’histoire affreuse de son frère, alors qu’il est apeuré et ne réussit plus à dormir.

« Mamie Loup » ronfle comme un tracteur

Second round avec l’histoire de « Mamie loup » qui promet de bons moments de rigolade. On retrouve bien le duo Toinou et petite sœur le soir, en pleine nuit. Elle entend du bruit venant de la chambre de mamie. Effrayée, elle décide d’en parler à Toinou qui lui dort paisiblement. Toinou lui fait croire qu’il y a un loup dans la chambre de mamie. Et que c’est même peut-être mamie le loup.

La petite sœur est effrayée à l’idée que mamie soit le loup et au bout d’un moment elle décide de se rendre dans sa chambre. Elle se rend bien compte que mamie n’est pas un loup, mais bel et bien qu’elle « ronfle comme un tracteur ». Une fois dans son lit, elle explique qu’elle aurait bien aimé qu’elle soit un loup finalement. Elle aurait pu s’en prendre à quelques-uns de ses copains qui se moquent d’elle. Et c’est à ce moment-là que Toinou commence à être effrayé des propos de sa sœur…

Notre avis : encore une fois, l’histoire est divertissante. Les enfants auront l’impression d’être plongés dans un conte avec bien sûr, la star vedette, ce loup qui les effraie tous ! Ils vont retrouver une petite fille apeurée, puis vaillante, puis sûre d’elle. Ici, les jeux de mots sont nombreux, des expressions courantes sont citées puis transformées par la petite fille qui ne comprend pas tout. Soit, une façon ludique d’enrichir le vocabulaire des enfants. Les illustrations quant à elles sont sympas notamment lorsqu’ils s’imaginent leur grand-mère étant un loup et tous les détails qui les accompagnent.

« La soirée pyjamoua » à 3 !

« La soirée pyjamoua » est encore plus drôle que les deux précédentes histoires. On retrouve la canaillerie de la petite sœur qui va amuser le lecteur. Toinou a organisé une soirée pyjama avec un copain, mais il ne veut pas qu’elle vienne pour plein de raisons différentes. Mais c’est sans compter sur la détermination de la petite sœur, qui reconnaissons-le, ne manque pas une occasion de se défendre. Une fois le copain arrivé, elle ne les lâche pas, elle tente tout pour attirer leur attention.

Le duo Cécile Elma Roger et Sophie Bédard fonctionne à merveille. Si Toinou taquine sa petite sœur, on se rend compte qu’il aime interagir avec elle autour d’histoires rocambolesques. Ils s’inventent des histoires bien à eux, quelque peu farfelues mais amusantes. Bref, les frères et sœurs s’y reconnaîtront forcément !