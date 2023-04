Papi est un gros menteur ! – Jean-Baptiste Drouot

Parmi les livres que nous avons découverts aux Éditions Les 400 coups il y a « Papi est un gros menteur ! » de Jean-Baptiste Drouot. Les enfants vont participer à la conversation d’un grand-père avec sa petite fille, dans un environnement assez classique, qui cache pourtant un gros secret.

« Papi est un gros menteur ! » ou pas !…

Dans ce livre, papi raconte à sa petite fille comment il a rencontré un dragon. Alors qu’il semble persuadé de tout ce qu’il raconte, la jeune fille n’en croit pas un mot. Pour elle c’est insensé, à tel point qu’elle lui demande d’arrêter de lui mentir. Mais son grand-père insiste en lui racontant toute l’histoire, jusqu’à cet événement à la toute fin du livre, qui fait penser que ce qu’il dit est peut-être vrai finalement…

Notre avis

« Papi est un gros menteur ! » est un album qui raconte la sincérité d’une relation entre un grand-père et sa petite fille. Les enfants n’auront d’ailleurs aucun mal à se projeter dans l’histoire. L’ambiance générale du livre est assez traditionnelle. Les illustrations sont douces et réalistes, les paysages sont superbes. La maison dans laquelle ils prennent leur goûter semble paisible, même si l’on entend un bruit de fond qui s’apparente à un « WzzzWzWzzzWz ». Mais la petite fille est trop absorbée par l’histoire de son grand-père pour y faire cas. Vient alors le récit de ses aventures jusqu’à sa rencontre avec un dragon rouge absolument superbe, et qui pour le coup, dénote de l’ambiance générale. Et c’est justement ce qui rend le tout encore plus surprenant !

« Papi est un gros menteur ! » raconte la complicité d’un grand-père avec sa petite fille autour d’une histoire à la fin surprenante. Si vous appréciez le travail de Jean-Baptiste Drouot, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil à ses autres ouvrages qui valent le détour. Et vous pouvez également découvrir nos avis sur les livres « Va chercher le pain » et « N’importe quoi ces animaux » que nous avions adorés !