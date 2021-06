N’importe quoi, ces animaux ! – Éditions Les 400 coups

“N’importe quoi, ces animaux ! Un imagier ou presque” est un livre adorable qui va beaucoup faire rire les jeunes lecteurs. Le duo Gaëlle Mazars et Jean-Baptiste Drouot fonctionne à merveille, à tel point que les enfants auront envie de faire la connaissance d’autres animaux aux habitudes farfelues.

Un imagier pas comme les autres et … on adore !

“N’importe quoi, ces animaux !” est un livre un peu à part que les enfants vont adorer. La narration est rythmée par l’humour, les dessins quant à eux sont tout aussi drôles. Cela change clairement des imagiers que le petit a l’habitude de lire. Ici, chaque animal est associé à un objet de son quotidien laissant place à une devinette. Que fait le cochon dans une flaque de boue ? De la poterie bien sûr ! Les autres mises en scène sont tout aussi risibles et bien trouvées qui plus est. Des anecdotes que les enfants vont trouver très amusantes. Ils pourront faire de vraies découvertes, apprendre de nouveaux mots ou expressions.

Il faut dire que ces animaux ont des bouilles attachantes. On remarque tout de suite leur espièglerie sur la couverture : sourire jusqu’aux dents, tirage de langue et regards mutins, cela annonce la couleur. L’idée étant de les sortir de leur zone de confort en les détournant de leur quotidien. On pourrait croire que le chat aime jouer avec une pelote de laine alors qu’en réalité, il tricote en cachette à l’ombre d’un arbre. Et si on pense que le singe s’accroche aux lianes pour aller d’arbre en arbre, en fait il l’utilise pour faire de la corde à sauter. Quant à l’oiseau, il ne roucoule pas des heures sur la branche, il s’en sert pour œuvrer magistralement en tant que chef d’orchestre.

Alors, prêts à faire la connaissance de ces bestioles ? Ils ne sont pas forcément beaux, pas très futés non plus, mais qu’est-ce qu’ils sont drôles !!!