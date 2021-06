Mon DOCdessiné – La vie sur Terre

Mon DOCdessiné est une nouvelle collection des éditions Larousse, qui débute avec ce premier titre, La vie sur Terre, paru en avril 2021. Un documentaire très visuel, pour les enfants de 7-9 ans, de Stéphane Frattini, Stéphanie Ledu, Matthieu Roda et Alex Langlois.

Le livre à spirales débute avec un sommaire très complet, qui présente les quatre grandes parties à découvrir. Ainsi, les enfants vont découvrir la planète Terre, les secrets des plantes, le monde animal et l’homme sur Terre. Un programme très complet et détaillé, mais pourtant captivant et intéressant. C’est par ce qu’il y a à l’intérieur de la Terre que débute cette découverte, avec les croyances de l’antiquité, jusqu’à nos recherches d’aujourd’hui. Ainsi, l’on découvre les différents manteaux, croutes et noyaux de la Terre, avec l’aide d’un schéma facilement compréhensible. Puis, ce sont les continents qui sont présentés par la suite, avec le fait que ces derniers bougent…

Le documentaire dessiné est riche en informations, présentant la Terre, les animaux, les plantes et les humains. Chaque double page, qui présente un nouveau thème, pose aussi une question qui trouve, bien entendu, réponse et bien plus que cela. Le livre est très bien découpé, plaisant à découvrir, avec cette approche novatrice car elle est illustrée façon bande dessinée. Les cases sont donc accompagnées d’une narration explicative, pour répondre aux questions. Le texte est simple, adapté aux jeunes lecteurs, qui vont pouvoir comprendre facilement le fonctionnement de la Terre, les plantes, le monde animal et l’humanité. Des quiz, à chaque double page sont à retrouver, pour vérifier les acquis et s’amuser. A la fin de l’ouvrage un index et les réponses aux quiz sont à retrouver. Le dessin est simple, rond, doux, efficace et plaisant pour ce genre d’ouvrage.

La vie sur Terre est le premier titre de la nouvelle collection des éditions Larousse, Mon DOCdessiné, un documentaire illustré, façon bande dessinée, qui vient répondre à de nombreuses questions autour de la Terre, mais aussi des plantes, du monde animal et de l’être humain.