Coco Bagarre – Un mini-album aux Éditions Les fourmis rouges

« Coco Bagarre » est un album de Christophe Nicolas illustré par Anouk Richard disponible aux Éditions Les fourmis rouges. Les enfants vont très vite s’attacher à Coco malgré son caractère de cochon, car sans même s’en rendre compte, il est très drôle !

« Coco Bagarre » rejoint la bande à Coco

Il y a du monde dans la bande à Coco ! On retrouve « Mimi Commande » déterminée à faire la loi. « Ouin-Ouin chagrin » qui pleure encore et encore, inconsolable. « Princesse Caca » préfère jouer avec Coco dans la boue, c’est plus rigolo. Quant à Coco lui-même, il excelle dans l’art de râler, c’est bien simple, il n’est jamais content et n’hésite pas à la faire savoir… À coups de marteau sur tout ce qui bouge, la joie de vivre incarnée !… Bon, vous l’aurez compris, ils ont tous un caractère bien trempé, pas étonnant donc qu’ils s’entendent aussi bien.

Christophe Nicolas demande régulièrement à Coco ce qui pourrait lui faire plaisir : un bisou ? Des fleurs ? Un câlin ? Un doudou ? Coco ne veut rien de tout cela, ce qu’il veut lui, c’est se battre. Alors lorsqu’il croise Jojo, commence une sacrée bagarre entre les deux, durant laquelle le narrateur invite le lecteur à les calmer. Trop blessé pour se rebeller, il finit par accepter son bisou. Le petit n’aura aucun mal à s’identifier à ce héros puisque cela fera écho aux périodes de colère qu’il a lui-même vécu. Il va s’en faire un copain très rapidement et participera activement à la narration dès lors que l’auteur fera appel à lui « Dis bonjour à Coco, gentil lecteur ou mignonne lectrice ».

Des personnages drôles et attachants créés par Anouk Ricard

L’univers d’Anouk Ricard vaut le détour. Les personnages ont des bouilles assez atypiques, semblables à de petits monstres venus tout droit d’une autre planète. Si Coco ressemble à un ogre bleu avec de larges cicatrices, sa perruque jaune fluo casse complètement le mythe du héros. Néanmoins, son look improbable donne de suite le sourire et c’est tout ce qui compte.

« Coco Bagarre » est un mini-livre au ton décalé que les enfants vont adorer lire encore et encore avec leurs parents.