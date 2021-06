Danger Girl – Face à l’armée des ténèbres

Face à l’armée des ténèbres est un nouveau tome de la série Danger Girl, des éditions Graph Zeppelin, paru en avril 2021. Une bande dessinée qui est une compilation des six volumes de la série initiale Danger Girl and The army of Darkness, parue aux USA, en 2011 et 2012.

Abby Chase est en mauvaise posture, elle a un flingue pointé sur elle. Autour d’elle, plusieurs hommes sont morts. Un seul est debout et tend l’arme sur elle. Mais la jeune femme ne se laisse pas faire et prend sa sacoche pour renverser son adversaire. Son job est de chercher, de trouver et de récupérer des objets improbables. Des objets pour lesquels certains sont prêts à tuer, même à mourir. Son job est dangereux. Elle travaille pour Danger Girl, une organisation secrète qui résout certains problèmes. En quelque sorte, elle sauve, avec d’autres jeunes femmes, le monde… Avant cela, elle œuvrait à son compte, en s’appropriant ce qu’elle convoitait. Elle était une voleuse et se faisait beaucoup d’ennemis, tellement que sa tête a été mise à prix et qu’elle l’ait toujours aujourd’hui. Alors, elle a tenté de trouver un accord avec l’un de ses poursuivants…

Voici une nouvelle aventure pour Abby Chase, et les Danger Girl, qui vont devoir travailler avec Ash, un spécialiste des morts-vivants. En effet, le mythique Livre des Morts est tombé dans de mauvaises mains, projetant ainsi de monter une armée invincible, une armée faite de zombis. Des morts-vivants qui menacent l’humanité et mettent le monde en danger… La bande dessinée, découpée en plusieurs chapitres, est plaisante à lire, fluide, dynamique, avec plein de rebondissements et d’action. Le récit est également plein d’humour, avec cette relation entre Abby et Ash, des situations improbables et amusantes. L’action ne manque pas, et comme d’habitude, pour notre plus grand plaisir, Abby fait de pirouettes incroyables, pour s’en sortir, ou presque… Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait vif et fluide, des personnages expressifs et des scènes d’action travaillées.

Face à l’armée des ténèbres est un nouveau titre de la série Danger Girl, des éditions Graph Zeppelin, qui présente une nouvelle aventure épique pour Abby Chase et ses amies espionnes, qui sont ici accompagnées d’Ash, un homme qui en pince pour la jolie blonde, mais qui va surtout les aider à sauver le monde des zombis.