D’où viens-tu ? – Un album aux Éditions Cache-cailloux

« D’où viens-tu ? » est un livre illustré à retrouver aux Éditions Cache-cailloux. Marizabel et Adeline Ruel invitent les enfants à s’interroger sur leurs origines et celles de leurs voisins.

Parmi les livres que nous avons récemment découverts aux Éditions Cache-cailloux, il y a ce très bel album « D’où viens-tu ? ». Il raconte l’histoire de Titou, un jeune oiseau curieux, qui haut perché, observe des enfants en train de jouer. Il se demande d’où ils viennent. Il les regarde longuement, cherche des réponses auprès de son papa et de sa maman.

Un message de tolérance autour de la différence

L’oiseau observe des enfants différents par leurs origines, pourtant si proches les uns des autres. Lorsqu’on regarde les illustrations de plus près, on apprécie ce mélange culturel : les différentes couleurs de peau, la représentation de divers pays. Un clin d’oeil au handicap est également fait. Il ne fait que renforcer le message de tolérance que veut faire passer le livre. Mais alors, d’où viennent ces enfants exactement ? Titou fait preuve d’imagination, soumet plusieurs idées à sa maman qu’elle décline à chaque fois : cigogne, bord de mer, savane, etc. Et c’est au moment où il assiste à la naissance de son petit frère, de cet œuf tout juste éclos, que sa maman lui explique qu’il vient du même endroit que les autres enfants : d’un cocon d’amour familial.

Des illustrations attendrissantes

La bouille ronde de l’oiseau confère encore plus de tendresse à la narration. Le jeune lecteur n’aura aucun mal à suivre l’histoire et tentera de répondre aux interrogations de Titou. Il comprendra qu’il n’est pas si différent de ses copains de classe. Et qu’il compte bien continuer à prendre du plaisir à jouer avec eux, quelles que soit leurs origines.

« D’où viens-tu ? » ouvre le dialogue sur la différence avec beaucoup de justesse. Grâce à ses parents, Titou comprend que peu importe l’endroit où nous naissons à partir du moment où nous avons été conçus dans une bulle d’amour.