Cave Turckheim – La cuvée Cousu-main par William Arlotti

La Cave Turckheim a lancé, en avril dernier, la troisième édition de son crémant d’Alsace, la cuvée Cousu-main, qui a été habillée, de nouveau, par le designer William Arlotti. Un évènement attendu par les amateurs et amatrices de vin et design, une bouteille superbe qui pourra faire un cadeau original, à l’occasion des fêtes des mères et des pères…

La cave Turckheim est une figure incontournable du paysage alsacien, une maison réputée dans le monde entier, pour sa prestigieuse collection de vin et de crémants élaborés par l’œnologue Michel Lihrmann. La cave coopérative regroupe aujourd’hui 250 sociétaires, qui représentent un vignoble qui s’étend au-delà de la commune.

Le crémant Cousu-main est une jolie collaboration, une rencontre insolite entre le vin et la mode, alliant ainsi le plaisir des pailles avec le plaisir des yeux. En effet, le crémant rond et fruité, est plaisant à savourer, et la bouteille est collector, tellement le dessin est subtil et travaillé, joli et légèrement en relief. Une collaboration qui fonctionne bien et permet aussi de se faire plaisir ou de faire plaisir, en offrant une bouteille pas comme les autres, notamment à l’occasion des fêtes de mères et des pères. Une bouteille à ouvrir en famille ou entre amis et à déguster cet été, dans la douce chaleur de la soirée…

La bouteille est belle, joliment habillée, présentant une jeune femme, bien coiffée, somptueuse. Il y a aussi des éléments qui rappellent l’univers de la mode, avec escarpin, tissus à motifs, appareil photo, accessoires… Le crémant est brut, fruité, aux fines bulles délicates, avec une rondeur savoureuse, rafraichissante. Au nez, on ressent des fleurs blanches et des fruits du verger, offrant donc un parfum savoureux et gourmand.

Cette troisième édition de la cuvée Cousu-main de la cave Turckheim est une nouvelle collaboration avec le designer William Arlotti, qui présente donc une cuvée spéciale, aussi jolie que savoureuse, surprenante et belle, invitant de monde à s’entremêler pour offrir une bouteille collector, une idée cadeau un peu plus originale…

LA cave coopérative de Turckheim est à découvrir par ici…