Gotham High – Teen one shot chez Urban Comics

Gotham High est paru le 21 Mai 21, dans la collection Urban Link d’Urban Comics !

Le jeune Bruce Wayne, futur Batman imposant sa loi sur Gotham City, se voit attribuer une place dans le lycée public de la ville. Mais, pour cet ado de riche famille, ce retour au bas de l’échelle sociale, va s’avérer compliqué à gérer, surtout lorsque un des élèves du lycée va être enlevé !!

Le décor :

Lycée Arkham, Gotham City … Un bref aperçu de l’ambiance de ce lycée. Une jungle urbaine ! Harcèlement, cruauté, bagarre, sont le lot quotidien de certains élèves qui ne parviennent pas à s’imposer.

Ce jour-là, lorsque le jeune Wayne débarque de sa « High »position, il « sauve » un des élèves d’une rixe. Ce qui lui vaut une convocation auprès de la Direction. Malheureusement, et comme dans tous les lycées, la violence est sévèrement punie … mais pas pour les responsables !! Bruce se prend une pulsion immédiate, ce qui va lui laisser le temps de faire des rencontres.

Tout d’abord, un certain Jack Napier, puis, une ancienne connaissance, une voisine qu’il avait eu le temps d’oublier : Selina Garcia Kyle. Tous deux vont l’entraîner dans leur groupe, qui s’adonne à des parties de poker certains soirs au Bowery Club, contre sommes d’argent bien sûr. Un passe-temps qui plaît à Bruce, et lui permet de mieux s’intégrer au sein des élèves.

Et c’est là que les choses vont commencer à lui échapper …

Le point sur le Comics :

Je vous ai déjà parlé de cette collection pré-teen et teen chez Urban Comics. Urban Link revoit la jeunesse des super-héros, en la combinant à des problèmes plus humains d’adolescents. Un moyen intelligent et ludique de faire comprendre aux plus jeunes que personne n’échappe aux problèmes d’ados, même pas les super-héros !

Gotham High transforme ce jeune Bruce, en justicier rebelle, menant un combat contre le harcèlement et la manipulation des sentiments. La scénariste Melissa de la Cruz tisse ce one shot sur fond de rencontre amoureuse, amicale, mais aussi d’enquête.

Des sujets qu’il est bon d’aborder. Surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux, et la facilité avec laquelle les « jeunes » ont, de détruire la vie de quelqu’un en quelques lignes.

Elle souligne l’importance de condamner ces dérives en informant les lecteurs des possibilités et orientations à envisager lorsqu’on est témoin ou acteur de tels actes.

Le one shot se divise en trois actes, et les graphismes de Thomas Pitilli rejoignent la vibe « Comics like » ! Un concentré très actuel et moderne.

La Conclusion :

Cette nouvelle vague, explorant la jeunesse des super-héros, avant qu’ils ne deviennent inaccessibles, est absolument dans l’air du temps ! Gotham High rassemble un concentré de situations malheureusement, devenues courantes dans la vie des préteens et teens. Un comics qui les aident à désacraliser les « supers », et à comprendre le déroulement malsain des évènements. Un rappel de numéros à contacter en cas de problèmes graves, en fin de comics, permet d’aider ceux qui ont du mal à exprimer, de le faire en toute intimité.

Urban Link, une collection accessible axé sur tout ce qui fait l’adolescence et sa construction !