Alice fait des merveilles quand elle s’en fout ! est un ouvrage d’Anne-Sophie Lesage, Fanny Lesage et Léna Piroux, paru aux éditions Solar, en mai 2021. Une bande dessinée décomplexante, déculpabilisante, pleine de vie et d’humour.

C’est le matin, Alice est encore dans son lit. Elle a reçu une notification Facebook, qui l’a réveillé ! Alice regarde cette notification qui la fait voyager dix ans en arrière. Elle a donc cliqué avec excitation, pour savoir quel souvenir pouvait bien se cacher derrière cette notification. Elle découvre une photo d’elle et sa copine Maude, perchées en haut du Kilimandjaro, après huit jours d’ascension. Ce qui a frappé Alice, à la vue de cette photo, c’est qu’elle avait l’air libre et heureuse. Une sensation de liberté qui lui paraissait aujourd’hui très lointaine… D’un seul coup, la jeune femme se rend compte qu’au fil des années, elle a laissé les ruminations et les prises de tête prendre un peu trop de place dans son quotidien. Les ruminations, pour Alice, ce sont ces pensées sombres qui débarquent souvent simultanément avec la coupure des lumières…

La bande dessinée, découpée en plusieurs parties, est une ode à la vie, qui présente Alice, héroïne pétillante, qui se rend compte, un matin, qu’elle est un frein pour elle-même. C’est lors d’un vide grenier, où elle achète un mystérieux t-shirt, que sa vie va basculer, et qu’elle va lâcher-prise, petit à petit, cesser de culpabiliser, de s’imposer des limites, pour vivre enfin sa vie ! Le récit est une révélation, pour toutes celles qui se prennent la tête, se mettent des interdits, car elles sont en couple, maman, ont pris de l’âge… Ainsi, à travers cette aventure loufoque, on suit Alice, trentenaire, qui va devenir la reine de lâcher-prise, avec de l’audace à revendre, pouvant enfin se dire « oui » à tout ! L’histoire est pleine de rebondissements, d’humour, mais aussi de révélations, avec un ton décalé moderne et drôle, saisissant. Le dessin est plutôt simple, efficace, expressif et plaisant.

Alice fait des merveilles quand elle s’en fout est un ouvrage des éditions Solar, qui présente une aventure moderne, d’une jeune femme qui prend conscience qu’elle a besoin de lâcher prise au quotidien un peu étouffant, s’interdisant toutes sortes de chose qui l’empêchent simplement d’être libre…