Nouveauté dBb : Le thermomètre sans contact infrarouge

Parmi les nouveautés proposées par dBb, il y a le thermomètre sans contact infrarouge que nous avons eu l’occasion de tester. Ses diverses fonctionnalités permettent une prise de température précise, il tient bien ses promesses.

Notre avis sur le thermomètre sans contact infrarouge de dBb

Si le thermomètre sans contact s’avère pratique, il ne remplace pas pour autant les thermomètres dits “classiques” qui mesurent la température plus précisément, notamment en cas de fièvre intense. Néanmoins, en thermomètre d’appoint, il sera parfait, surtout la nuit, pour surveiller la température de bébé sans risquer de le réveiller.

Celui-ci a la particularité d’être rapide, il suffit d’une seconde pour connaître la température après avoir appuyé sur le bouton. Sa sonde infrarouge semble précise, car pour avoir testé d’autres marques, nous l’avons trouvé bien plus efficace. Il a la particularité de mesurer la température ambiante également, en choisissant le mode « objet ». Il est donc possible de choisir entre deux unités de mesure : Celsius °C ou Fahrenheit °F. Une option pratique, permettant de vérifier qu’il ne fait pas trop froid ou chaud et adapter la tenue de bébé en fonction.

L’écran LDC est rétro-éclairé, pratique la nuit forcément, puisque les 3 indicateurs de couleur permettent de lire parfaitement la température. D’ailleurs, elle est affichée de façon ludique (cela plaira beaucoup aux enfants, c’est certain) puisqu’elle est représentée par un smiley de couleur : vert (<37,3°C), jaune (<37,8°C), rouge (≥37,8°C). Il y a aussi une alarme sonore qui avertit lorsque la température dépasse les 37,8°C.

La marque a vraiment pensé aux prises de température la nuit, puisqu’il est possible de mettre le thermomètre en silencieux afin de ne pas réveiller bébé. Il y a aussi un mode sauvegarde qui permet de se rappeler des précédentes températures (10 au total). La prise est main est plutôt agréable et son look est super sympa, avec ce design arrondit, assez moderne. Bonne nouvelle : 2 piles AAA sont incluses.

Vous l’aurez compris, le nouveau thermomètre sans contact infrarouge de dBb fonctionne très bien et nous n’en doutions pas !