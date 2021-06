Sigrid – Sur cette terre inconnue

Sur cette terre inconnue est le premier tome du diptyque Sigrid, parue aux éditions Delcourt, en mai 2021. Une bande dessinée de David Chauvel et Patrick Pion, qui présente l’aventure d’une jeune viking avide de découvrir le monde, qui va bientôt prendre la mer…

Terre-Neuve, autour de l’an 1000, un drakkar est échoué dans des rochers. Un homme, un indien découvre la scène depuis les hauteurs. Il descend jusqu’à l’épave, pour regarder de plus près cette incroyable embarcation. Deux semaines plus tôt, une jeune femme est aux côtés de son père qui lui demande pour quand est le départ. Elle pense qu’ils partiront demain, si les vents ne tournent pas. Le père la rassure affirmant qu’ils sont au début de la saison et que les vents filent droit. Puis, il demande à sa fille, si elle a peur. Sigrid est partagée, elle hésite à répondre, alors c’est son père qui prend la parole, expliquant que si elle a les jambes qui flapettent et que le fond de son ventre fait tralala, rien que de penser à ce qui l’attend, alors, oui, elle a peur. Cependant, elle a raison d’avoir peur car la faim, la soif, le sel qui colle à la peau, le vomit vont être son quotidien…

Avant la découverte des Amériques, par Christophe Colomb, les viking ont vécu quelques années à Terre-Neuve, avant de disparaitre sans raison… C’est donc à partir de ce mystère que l’histoire s’inspire, pour présenter une héroïne viking, qui s’apprête à faire un long voyage, pour parcourir le monde. Mais son voyage ne va pas se dérouler comme prévu. Ainsi, la bande dessinée est très bien découpée, révélant plusieurs protagonistes, surtout Sigrid, jeune femme viking qui a survécu à une mystérieuse maladie sur le drakkar, qui s’avère plutôt une trahison de la part d’un membre de l’équipage… Le récit oscille donc entre l’aventure et le vécu de l’héroïne, qui est sauvée et aidée par Gotheyet, un peau rouge, mais aussi par un groupe de vikings qui part à la recherche d’un mystérieux objet sacré. L’histoire est bien ficelée, plutôt captivante et pleine de rebondissements, comme de révélations. Le dessin est plaisant, un peu strict, néanmoins dynamique, avec un découpage efficace.

