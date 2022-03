I am not Starfire aux Éditions Urban Comics/DC Comics

Difficile d’être la fille d’une super-héroïne ! Tandis que Starfire vole, sauve le monde, se bat contre les méchants, Mandy, sa fille, n’a hérité d’aucun de ses pouvoirs et de son charme naturel. I am not Starfire nous décrit son histoire difficile, au jour le jour, où elle subit sa vie plutôt que de la vivre, écrasée par le poids du talent de sa propre mère.

Un comics axé sur l’acceptation de soi , et la confiance personnelle, rejoignant la collection Urban Link des Éditions Urban Comics disponible le 1 Avril 22 !

Le décor :

Une chambre d’ado …

Aujourd’hui, Mandy a décidé de se colorer les cheveux en noir ! Et pourquoi pas ?? Elle en a marre de trop ressembler à une mère à qui elle est systématiquement comparée. Au fil des années, elle est même devenue l’anti-Starfire de la famille !! En confrontation totale avec sa propre mère, cette super-héroïne que le monde entier adore …. Pathétique !

Quand elle pense à son calvaire journalier, au lycée, avec toutes les réflexions, les questions qu’elle doit supporter à propos de la célèbre Starfire. C’est comme si elle n’existait qu’au travers de ce personnage mythique qu’est sa génitrice !

Heureusement, il y a Lincoln,son meilleur pote. C’est le seul à l’avoir toujours défendue, et à avoir rabattu le caquet de tous les idiots de ce lycée pour la défendre. Il est le seul à la comprendre vraiment. Mais, il y a aussi Claire. La fille populaire inaccessible qui l’a fait complètement craquer …

Le temps n’est malheureusement pas à la légèreté et aux crushs. D’abord, il faut faire un devoir en binôme, et Mandy se retrouve avec Claire !!! Ensuite, il faut choisir une fac où aller après le lycée …

Mais la fille de Starfire a une autre idée ! Ne pas aller continuer ses études … ce qui ne va surement pas plaire à sa mère ! Alors, autant ne rien lui dire !!!!

Le point sur le comics :

I am not Starfire vient s’ajouter à la longue liste de romans graphiques en one shot, Gotham High, Shadow of the batgirl .. confrontant super héros et construction de la personnalité à l’adolescence ! Une collection appréciable des la collection Urban link, qui rapproche les « supers » de leur faiblesse !

Ici, on a Mandy, cette ado rebelle, gothique, qui sait qu’elle ne correspond en rien à sa super héroïne de mère, et qui aime la provocation. (Ça ne vous rappelle sûrement rien, si vous n’avez pas déjà été adolescent, ou si vous n’en avez pas autour de vous !!! Mais nous si !)

Mariko Tamaki exploite les souvenirs d’enfance, et la souffrance générée par la comparaison incessante mère/fille. Mais aussi, le rapport de force qui peut advenir à l’adolescence dans une famille.

Une rivalité accentuée par la protagoniste principale qui ne trouve pas sa place au sein du foyer, en exprimant son désarroi qu’au travers la colère ! On a des graphismes aux couleurs flashy, aux lignes japonisantes, et à la trame comics. On aime la façon dont Yoshi Yoshitani représente les femmes : belles et imparfaites !

La conclusion :

Une adolescence plus compliquée que prévu !! I am not Starfire aux Éditions Urban Comics, est un parcours initiatique de l’adolescence souvent mal vécue, à la résiliation pré-adulte ! Bien entendu, avec une mère comme Starfire, la résiliation doit être faite avec d’énormes sacrifices, et de façon extrêmement dangereuse ! ​Un one shot assez rassurant pour les lecteurs, car, on découvre que la t​a​​​​​che sera bien moins dure pour nous, pauvres mortels !!!! OUFFFF !!!