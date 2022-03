Nika, Lotte, Blette ! est une bande dessinée jeunesse, de Thomas Wellmann, parue aux éditions Sarbacane, en février 2022. Un récit pétillant, qui présente trois jeunes filles, adolescentes et amies, pour des aventures quotidiennes ordinaires et extraordinaires.

Blette est dans sa chambre, allongée par terre, elle regarde une bande dessinée, tout en grignotant quelques bonbons. Son téléphone se met à sonner. Sa mère l’appelle, car la jeune fille n’a pas rangé la cuisine. Blette explique qu’elle ne savait pas par où commencer. Sa mère, lui rappelle que c’est le printemps, et qu’il serait bon de prendre l’air. Blette préfèrerait finir son chapitre, mais elle se fait réprimander. Elle descend rapidement et retrouve sa mère dans la cuisine, qui lui demande si c’est une blague, car la vaisselle est seulement posée sur le lave-vaisselle. La jeune fille ouvre le lave-vaisselle et fait voir à sa mère, qu’il est déjà plein, elle n’a donc pas pu mettre la vaisselle à laver ! Puis, elle sort des gamelles, se demandant à quoi sert cette drôle de collection ! La maman affirme que le papa les a rapportées du travail. Ils les revendront au vide-grenier, le lendemain.

On embarque pour Teckelville, découvrir trois jeunes filles dans le vent, amies, pleines de ressources et d’imagination, pour vivre quelques belles et amusantes aventures. Nika aime la musique et les jeux vidéo, Lotte est golfeuse et intelligente et Blette adore les bd. Toutes les trois sont amies et passent leur temps ensemble, pour des aventures au quotidien, ordinaires ou extraordinaires ! La bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, qui se suivent plus ou moins, présentant cette différentes aventures, drôles, amusantes, surprenantes, pleines d’action, de surprises, de rencontres, d’amour, d’amitié, d’imagination… Les filles ne manquent pas de ressources, dans cet album pétillant, drôle, moderne et très plaisant à découvrir, tant pour les filles que pour les garçons. Le dessin est simple, plutôt rond, assez expressif, et plaisant.

Nika, Lotte, Blette ! est un album surprenant et pétillant, de Thomas Wellmann, paru aux éditions Sarbacane. Un premier tome qui présente quelques aventures quotidiennes de trois amies, entre bêtises, nature, imaginaire, amitié, rencontres, amour, école…

