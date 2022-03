Bientôt Pâques : À la découverte des gourmandises chocolatées Révillon

La chocolaterie française Révillon continue de surprendre petits et grands à l’occasion de Pâques. Nous avons eu le plaisir de découvrir une partie de la collection : œufs, lapins, poules en chocolat, de la friture, et de joyeux assortiments à découvrir sans plus tarder.

Chaque année, Révillon propose les classiques et indémodables moulages en chocolat. Ainsi que des nouveautés chocolatées, toujours plus gourmandes que les années précédentes. Et parmi celles que nous avons été ravis de déguster, il y a le généreux « Poisson noir et ses fritures noir et lait » qui pourra clairement nourrir toute une famille ! Dans un coffret généreux, le poisson au large sourire pèse tout de même 300 grammes. Des petits poissons sont également glissés dans le coffret, au chocolat au lait et noir, aux éclats de crêpe croustillante, un régal ! Pour ceux qui seraient davantage friands de chocolat au lait, sachez qu’il existe également. Ainsi que d’autres moulures, en forme d’œuf, de poule ou encore de lapin. À vous de choisir !

La chasse aux œufs s’annonce très très gourmande cette année !

Parmi les produits que propose Révillon, il y a des assortiments glissés dans de jolis coffrets. À l’intérieur, des duos ou trios d’œufs au chocolat au lait ou noir. Et c’est le « Trio de petits œufs noir et lait » qui arrive en tête. Sous forme de sachet à partager, il va réunir toute la famille lors d’un moment convivial, puisqu’une citation ou une anecdote est glissée dans chaque emballage. Un « Trio de lapins fourrés au chocolat au lait » est aussi dispo, autour de trois recettes gourmandes : praliné, caramel et cœur fondant blanc…

Enfin, pour les personnages davantage adeptes de chocolat noirs, Révillon propose un assortiment « Double sensation » qui renferme de délicieux œufs de Pâques à 70 % de cacao. Et selon la recette, ils sont croustillants ou fondants. Bref, de quoi combler les adeptes du petit chocolat durant la pause-café.

Pour vous offrir des chocolats Révillon à l’occasion de Pâques, vous pouvez vous rendre sur le site en ligne. Sachez toutefois que Révillon est distribué dans nos grandes surfaces. Pas d’excuses donc pour se faire plaisir cette année. Il ne reste plus qu’à trouver où les cacher…

Joyeuses Pâques à tous !