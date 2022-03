Cinéraire : L’épopée Fantasy aux Éditions Shockdom

Partagez





La légende des dagues de l’infini fait depuis longtemps « baver » toutes sortes d’explorateurs !! Car, on dit que celui qui sera en possession des douze d’entre elles, « savourera un avant-goût d’éternité et que de grands pouvoirs accompagneront ses actions » ! De quoi faire rêver les âmes les plus pures, comme les plus sombres !

Cinéraire nous raconte comment Kali et sa sœur, deux jeunes pirates, continuent la quête qui a laissé leurs parents sans vie : découvrir la dague du temps, et c’est bien aujourd’hui qu’elles sont sur le point de mettre la main dessus !

Un manga qui nous entraine dans une aventure mouvementée entre terre et mer, disponible depuis début Mars aux Éditions Shockdom !! (+12)

Le décor :

La terre des vents, les montagnes du soupir …

Calypso alias Kali et Raija, deux jeunes adolescentes, progressent en pleine montagne. Après de longues heures de marche, devant elle, apparaît enfin l’entrée d’une grotte. Le butin qu’elles recherchent s’y cache sûrement, d’après la carte que leur parents leur ont laissé avant de disparaître.

Bien que Raija ne soit pas convaincue, Kali l’intrépide s’élance jusqu’au fond de la grotte sans se soucier d’un probable piège … Et là, devant ses yeux ébahis, comme flottant au milieu des airs par on ne sait quelle magie, la dague tant recherchée brille de mille feux ! Enfin !!

Mais soudain, derrière elles, on entend des bruits de métal : quelqu’un approche. Kali ne peut se permettre de laisser l’artefact à un autre. Et, au moment où elle touche la dague, un étrange phénomène se produit. Tout devient blanc autour d’elle, comme si, elle n’était plus dans la grotte, mais ailleurs.

Au début, tout cela semble tellement invraisemblable, qu’elle pense même avoir passé l’arme à gauche. Un hibou apparaît et déblatère d’étranges paroles : « Je suis toi » « merci de m’avoir libéré »« protège moi » …

C’est à n’y rien comprendre !! Jusqu’au moment où, la dague et l’oiseau disparaissent, et qu’elle se réveille enchainée, capturée par les chevaliers de l’Onde Dorée. Certains se vantent même d’avoir tué sa sœur, avant de l’enfermer dans les geôles de Dodomeki …

Le point sur le manga :

Deux premiers tomes qui enchaînent aventures, rencontres et découvertes des personnages !!! Cinéraire aux Éditions Shockdom, nous présente une épopée mouvementée et bavarde, aux personnages à la fois combatifs et amusants !

Roberta Rea développe, dans le premier tome, l’histoire de son personnage principal : la jeune Calypso. Une jeune femme téméraire, pleine de vie malgré son parcours compliqué. En parallèle, il détaille les subtilités de son univers : le secret des douze dagues magiques, leur pouvoir. Ainsi, commence une quête incroyable, entre Terre et Mer, pour retrouver les fameuses dagues. Un parcours semé d ‘embûches : monstres, pièges et assassins … dont elle se sortira tant bien que mal, grâce à ses compagnons de route qui font leur apparition au fil de l’histoire !! Ainsi que la rencontre de différentes ethnies, et des quêtes parallèles qui se rajoutent dans le second tome.

L’autrice Italienne diplômée, et remarquée, après avoir gagnée plusieurs concours, nous ensorcelle avec ses graphismes “manga-like”. Les planches pleines pages sont d’un dynamisme fantastique. Les personnages féminins juste assez sexy !

La conclusion :

Un manga énergique, basculant de dramatique à une épopée incroyable à travers les terres et les mers. On adore le caractère bien trempé de cette Calypso, et des personnages qui l’entourent au fil de l’aventure. Et, le mystère/légende des douze dagues ajoutent à l’intérêt de ce début de série !! Cinéraire aux Éditions Shockdom permet aux lecteurs de marcher sur les chemins de l’aventure, de l’amitié, de la magie, dans un monde inventif, tant par ses créatures, que son univers !! Alors, prêts à conquérir ce monde, en compagnie d’une bande sympa et attendrissante ??!!