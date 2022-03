Mon petit livre en noir et blanc – Au lit !

Au lit ! est un des quatre titres de la nouvelle collection Mon petit livre en noir et blanc, des éditions Usborne. Un petit livre cartonné et carré, aux coins arrondis, pour les tout-jeunes lecteurs, à partir d’un an, un imagier en noir et blanc pour attirer l’œil et éveiller les tout-petits.

Il fait nuit, il fait sombre. Dans le ciel, noir et gris, la lune blanche, en croissant, ferme les yeux. Il y a des étoiles dans le ciel, elles sont blanches et jaunes. Il y a aussi un nuage, et des oiseaux. Les maisons sombres ont les fenêtres éclairées, le lampadaire éclaire un bout de la rue. Il semble que tout cela brille, brille… Dans la salle de bain, la baignoire est noire. Il y a un poisson blanc et un canard jaune. Quelques bulles bleus sortent et s’envolent de la baignoire.

Ainsi de suite, à chaque page, ou double page, les tout-jeunes lecteurs découvrent des illustrations simples, contrastées, rondes et attrayantes. Le dessin joue sur le noir et le blanc, principalement, pour attirer le regard des tout-petits et les éveiller. Leur intérêt est ainsi captivé, leur regard se plongeant dans les images à découvrir, qui présente aussi des trous, curieux, qui permettent de passer à une autre illustration, une autre page. Le texte est très bref, plutôt fait d’onomatopées, qui amuseront les enfants, partis à la découverte de la nuit, des lumières et petits animaux, entre autres. Les pages cartonnées, aux coins arrondis, sont adaptées aux petites mains des enfants, les découpes, toutes aussi solides, pour s’amuser à regarder à travers, ou passer les doigts à travers !

Au lit ! est un imagier qui débute, avec trois autres titres, une nouvelle collection, des éditions Usborne, intitulée Mon petit livre en noir et blanc. Un imagier tout en contraste, pour attirer le regard des plus petits et les inviter à découvrir le monde de la nuit, les lumières, les animaux, les étoiles…

La collection Mon petit livre en noir et blanc